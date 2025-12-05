LG 트윈스, 통합우승 공약 '팬 방문 LG전자 가전 설치' 이행

사진제공=LG트윈스

프로야구 LG 트윈스 박해민, 홍창기가 4일 잠실야구장 인근의 서울 송파구에 위치한 장애인 거주시설 '신아원'과 '임마누엘집'에 LG전자 OLED TV를 방문 설치했다. 홍창기는 이를 통해 2025 KBO 미디어데이에서 내세운 통합우승 공약을 이행했다.

박해민과 홍창기는 LG전자 플래그십 스토어 'D5'로 방문해 상담을 통해 두 기관에 설치할 OLED TV를 직접 골랐다. 연말 크리스마스 시즌을 맞아 산타로 분장한 두 선수는 '신아원'과 '임마누엘집'을 찾아 LG전자 OLED TV를 각 한 대씩 직접 설치를 진행하며 공약 이행과 동시에 따뜻한 마음을 나눴다.


사진제공=LG트윈스
두 기관은 LG트윈스가 위치한 지역 기반의 연대를 강화하고 연말을 맞아 보다 많은 팬에게 따뜻한 마음을 전하고자 선정되었다. 한편 LG전자 또한 설치된 2대의 OLED TV를 무상으로 제공하며 힘을 보탰다.

박해민은 이번 활동 이후 "주장으로 이런 의미 있는 활동을 함께할 수 있어서 감사하고 모두가 따뜻한 연말이 되었으면 좋겠다"라고 말했다. 홍창기는 "현장에 와보니 꼭 필요한 곳에 잘 전달되었다는 생각이 들었고 동시에 팬들과 약속한 공약도 지킬 수 있어 기쁘다"라고 소감을 전했다.


사진제공=LG트윈스
LG는 이번 활동을 통해 통합우승의 약속을 지킴과 동시에 팬 그리고 구단이 위치한 지역과 연대하는 활동을 통해, 더 많은 관심과 지원이 이어질 수 있도록 사회공헌 활동을 이어나갈 계획이다.

LG '통합우승 공약 '팬 방문 LG가전 설치 이행'에 대한 자세한 내용은 추후 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.