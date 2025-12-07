'역대 최초' 트레이드 승부수, 왜 휴식은 사치인가…"ML 선수들도 도미…

|
[스포츠조선 김민경 기자] "메이저리그 선수들도 시즌 끝나고 도미니카리그 가서 뛰기도 하잖아요."
김휘집은 "어떻게 할지 목표는 갖고 들어왔다. 누구나 마찬가지일 것이다. 방향성을 최대한 라인드라이브로 타격하는 것으로 잡았다. 힘들 때는 그냥 라인드라이브로 치자, 이게 제일 크다. 최대한 몸을 중심이 나가지 않게 갖다 놓고 칠 수 있게 그런 작업을 했다. 덤비지 않고 뒤에서 치도록 신경을 썼다"고 설명했다.
김휘집은 지난해 5월 NC로 트레이드됐다. NC는 키움 히어로즈에 2025년 신인드래프트 1, 3라운드 지명권을 내줬다. 지명권 2장을 내준 트레이드는 김휘집이 역대 최초였다. 게다가 상위 라운드 2장이니 NC의 기대감도, 김휘집의 부담감도 상당했다.
NC는 김휘집을 주전 3루수로 키웠다. 이 감독은 김휘집과 유격수 김주원, 포수 김형준을 묶어 NC의 현재와 미래를 책임질 3인으로 꼽았다.
단 하나의 아쉬움이 있다면 타격이다. 김휘집은 올해 타율 0.249(429타수 107안타), 17홈런, 56타점, OPS 0.769를 기록했다.
이 감독은 김휘집이 내년 9월에 열리는 아이치-나고야아시안게임 국가대표로 뽑히는 것을 "꿈"이라고 표현했다. 그만큼 김휘집의 성장 가능성을 믿고, 또 기대하고 있다는 뜻이다.
김휘집은 "워낙 좋은 3루수가 리그에 많다"며 머쓱해하면서도 "내가 잘해야 한다. 내가 하기에 달린 것 아닌가. 일단 하루하루 경기에 충실할 생각만 하고 있다. 당장 (아시안게임을) 엄청 크게 생각하진 않지만, 감독님의 믿음에는 무조건 보답하려고 할 것"이라고 힘줘 말했다.
NC에서 2시즌을 보내면서 스스로 성숙해졌다고 믿는다.
김휘집은 "멘탈적으로 많이 바뀌었다. 주식처럼 조금 조금씩 늘긴 한 것 같다(웃음). 내적으로 많이 성장한 것 같다. 실패를 받아들이는 것, 루틴을 어떻게 가져가야 할지, 자기 관리 이런 것들이 더 발전한 것 같다. 야구를 하면서 흔들릴 때도 있으나 그런 순간에도 발전한다고 생각한다"고 이야기했다.
2년 사이 NC를 향한 애정도 커졌다. 정규시즌 막바지 극적인 5위로 가을야구 진출을 확정할 때 가장 많이 "할 수 있다"고 외친 게 김휘집이었다고.
김휘집은 "정말 한마음으로 뭉치면 하늘에서 도와주나? 이런 생각도 들었다. 우리가 충분히 저력이 있다고 생각했다. 와일드카드 2경기로 잘 마무리됐다고 생각한다. 더 올라갔으면 투수 형들이 계속 연투도 있고 해서 부상 위험도 컸으니까. 5위로 마치면서 더 열심히 해야 한다는 목표도 생겼다"며 본인도 팀도 내년에는 더 높은 곳으로 향할 수 있길 바랐다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com