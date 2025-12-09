오타니의 팔은 일본이 아닌 다저스의 것, 로버츠 감독 간절한 반대..."…

|
[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난달 25일(이하 한국시각) 내년 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한다고 발표한 이후 그가 과연 투수로 마운드에도 오를 것이냐를 놓고 논쟁이 뜨겁다.
그는 9일 플로리다주 올랜도에서 개막한 메이저리그 윈터 미팅 첫 날 현지 취재진과 인터뷰를 갖고 "그가 던지지 않기를 바란다. 그런데 모르겠다. 오타니는 자신의 몸을 잘 조절하는 선수다. 그러나 아마도 그는 그냥 타자로만 칠 것 같다는 생각이 든다"고 밝혔다.
MLB.com은 이에 대해 '백투백 월드시리즈 우승을 차지한 다저스는 2026년 3연속 정상을 향한 로스터를 꾸리기 위해 시나리오들을 검토하고 있는 가운데 WBC는 그들의 안중에는 없다'며 '내년 2월 스프링트레이닝 개막에 앞서 이들에 대해 몸 만들기를 어떻게 진행시킬지를 결정해야 할 것'이라고 전망했다.
브랜든 곰스 다저스 단장은 "우리는 지금 너무 많은 일들이 있어서 아마도 그 문제는 잠시 미뤄둬야 할 것 같다"면서도 "구단 입장에서는 신중하게 논의해야 할 사안이다. 해당 선수들에 대해 정보가 좀더 모이면 해당 사안들에 관한 이야기를 나누게 될 것"이라며 원론적인 입장을 나타냈다.
오타니와 야마모토, 사사키는 2023년 3월 제5회 WBC서 일본 우승의 주역들이었다. 특히 오타니는 투타 겸업의 진수를 선보이며 대회 MVP에 뽑혔다. 하지만 이번에는 세 선수 모두 투수로서 우려 사항을 갖고 있다 .
오타니는 팔꿈치 수술 후 2년간 재활을 마치고 지난 6월 복귀해 여전히 조심스러운 입장이다. 본인은 내년부터 풀시즌 로테이션을 소화할 수 있다고 자신하지만, 구단의 생각은 다를 수밖에 없다. 야마모토는 올해 정규시즌과 포스트시즌을 합쳐 200이닝을 넘게 던졌고, 사사키는 올해 빅리그에 데뷔해 적응에 애를 먹고 부상까지 입어 고전하다 시즌 막판 복귀해 마무리로 겨우 제 모습을 보여줬다.
로버츠 감독은 "나는 그들에게 기회를 주려는 의미에서 제한과 한계에 관한 대화가 있을 것이라 생각한다"며 "그러나 그들이 각각 걱정거리를 갖고 있다는 걸 이해해줘야 한다. 야마모토의 경우 시즌 내내 많이 던졌고 2026년에도 기대하는 것이 있다. 현재로서는 이전보다 더 명확한 정보는 없는 상태"라고 설명했다.
곰스 단장은 "항상 그렇지만, 피칭이라는 것은 여러 고려사항이 많고 생각해야 할 점들을 우리에게 준다. 그러나 대화를 통해 풀어보겠다"고 했다.
