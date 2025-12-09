"31년간 지지해준 아내에게 감사" 초대 감독상 받은 염갈량의 세레나데

기사입력 2025-12-09 18:07


"31년간 지지해준 아내에게 감사" 초대 감독상 받은 염갈량의 세레나데
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. KBO 올해의 감독상을 수상한 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.09/

"31년간 지지해준 아내에게 감사" 초대 감독상 받은 염갈량의 세레나데
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. KBO 올해의 감독상을 수상한 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.09/

"31년간 지지해준 아내에게 감사" 초대 감독상 받은 염갈량의 세레나데
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. KBO 올해의 감독상을 수상한 LG 염경엽 감독이 선수들의 축하를 받고 있다. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.09/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]KBO가 새롭게 신설한 감독상의 초대 수상자는 LG,트윈스를 2년만에 다시 우승으로 이끈 염경엽 감독이 선정됐다.

염감독은 기자단 투표에서 유효투표 125표 중 71표를 받아 57%의 득표율로 1위를 차지했다. 하위팀 한화를 2위로 이끈 김경문 감독이 32표(26%), 하위권 후보였던 NC를 5위로 만든 초보감독 이호준 감독이 15표(12%), SSG를 3위로 만든 이숭용 감독이 5표, 김태형 감독과 이범호 감독이 1표씩을 받았다.

염 감독은 지난 2023년 LG 사령탑에 올라 그해 팀을 29년만에 정규리그와 한국시리즈 우승으로 이끌었고, 올시즌에도 통합우승을 이뤄냈다. 3년 동안 두차례 우승을 이끈 염 감독은 한국시리즈 이후 3년 총액 30억원에 재계약하며 역대 감독 최초의 30억원 시대를 열었다.

염 감독은 KBO 허구연 총재로부터 상을 받은 뒤 "처음으로 제대로 된 인사를 못드렸는데 LG 트윈스 감독으로 선택해주신 구광모 구단주님과 구광모 구단주대행님께 감사드린다. 또 시즌을 치르면서 힘든 일도 많았는데 소신껏 할 수 있게 해주신 김인석 사장님과 차명석 단장님, 그리고 운영팀 프런트에게도 감사드린다"라고 했다. 또 "함께 고생하는 코칭스태프와 한경기 한경기 최선을 다해 뛰어준 선수들이 있었기에 통합우승을 했고, 그 덕분에 이 상을 받은 것 같다"라고 말했다.

염 감독은 "그동안 가족에게 고마움을 말하지 못했는데 31년동안 야구할 수 있도록 지지해주고 좋을 때나 힘들 때나 한결같이 믿음으로 야구할 수 있게 해준 아내에게 감사하다"면서 "이 상에 누가 되지 않도록 선수들, 코칭스태프와 한단계 성장하는 팀의 리더가 되도록 노력하겠다"라고 말했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

2.

김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

3.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

4.

'25kg 감량' 풍자, 직접 지은 '별장' 공개 "4개월 동안 지낼 곳, 요요 올 듯"

5.

이선영 아나운서, 출산 후 과다 출혈.."호흡곤란 와서 수혈 엔딩"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! 타이거즈 '심장'까지 팔아요! → 사장 폭탄선언! FA 안 잡는단 소리인가

2.

"죽음의 조 당첨" 일본은 속 터지는 상황인데..."日과 월드컵 결승전 원한다" 디펜딩 챔피언 충격 주장 "유니폼 갖고 싶으니까!"

3.

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

4.

황희찬+울버햄튼 곧 강등 확정, 결국 중국이 문제였다 “中 변화, 많은 구단에 재앙”

5.

'문신 도배' 사치 부린 前 맨유 유망주, 과속→징역형 집행유예, 인생 마지막 기회마저 날릴 위기 "더 나은 수준 보여야"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! 타이거즈 '심장'까지 팔아요! → 사장 폭탄선언! FA 안 잡는단 소리인가

2.

"죽음의 조 당첨" 일본은 속 터지는 상황인데..."日과 월드컵 결승전 원한다" 디펜딩 챔피언 충격 주장 "유니폼 갖고 싶으니까!"

3.

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

4.

황희찬+울버햄튼 곧 강등 확정, 결국 중국이 문제였다 “中 변화, 많은 구단에 재앙”

5.

'문신 도배' 사치 부린 前 맨유 유망주, 과속→징역형 집행유예, 인생 마지막 기회마저 날릴 위기 "더 나은 수준 보여야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.