"저 상태로는 1군 수비 절대 못나간다" 그 풋내기가, 1년 만에 시상식…

9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 외야수 부문 골든글러브를 수상한 KT 안현민.
[스포츠조선 김용 기자] "저 상태로는 도저히 1군에서 수비 못나간다."
지난해 11월 일본 와카야마 KT 위즈 마무리 캠프.
당시 팀에 처음 합류했던 이종범 코치는 외야 수비를 전담했다. 그 때 한 선수를 바라보며 진지하게 얘기했다. 그 선수는 우락부락한 몸집의 안현민. 당시 이 코치는 "정말 열심히 한다. 감각도 있다. 하지만 지금 상태로는 도저히 1군 경기 못나간다"고 했다. 야구 전문가가 아닌 일반인 눈에 봐도, 타구를 따라가는 자세나 타이밍이 영락없는 초보 같았다.
그럴 수밖에 없었다. 안현민은 고교 시절까지 포수였다. KT 지명을 받았다. KT는 안현민의 포수 수비에 대해 냉정한 평가를 내렸다. 대신 방망이 자질만큼은 타고났다는 걸 인정했다. 그렇게 외야 전향을 권유했고, 군대에 다녀온 뒤 본격적으로 훈련을 시작하던 참이었다.
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 안현민이 트로피를 들고 있다.
호주 스프링캠프. 안현민은 밤낮없이 이 코치와 뜬공 훈련만 했다. 여전히 불안했지만, 조금씩 나아지는 모습이 보였다. 오히려 문제는 다른 곳에 있었다. 방망이 감을 잃은 것이다. 그래서 개막 엔트리에 합류하지 못했다.
하지만 안현민은 2군에서 절치부심 노력했고, 홈런을 노리는 레벨스윙을 포기한 후 찍어치는 타법을 몸에 익히며 살아났다. 이강철 감독도 달라진 안현민에게 기회를 줬고, 안현민은 그 기회를 단숨에 잡았다. 그리고 불과 1년 만에 리그 최고 스타가 됐다.
안현민 세상이다. 신인상을 주는 거의 모든 시상식에서 신인상을 싹쓸이했다. 심지어 한 시상식에서는 폰세(토론토)와 함께 공동 대상도 탔다. 골든글러브 외야 부문 투표도 1등이었다. 국가대표로 일본과의 평가전에서 인상적인 홈런을 때려내기도 했다. 행복한 나날이다.
2025 KBO 시상식이 24일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열렸다. 신인상을 수상한 KT 안현민.
안현민의 올해 연봉은 3300만원이었다. 대폭 인상이 기대된다. 그리고 내년 스프링캠프에서는 주전 걱정 없이 한결 편한 마음으로, 루틴대로 훈련을 할 여유도 생겼다.
하지만 방심은 금물. 이렇게 반짝 잠재력을 터뜨렸다, 그걸 이어가지 못한 선배들이 부지기수다. 자기도 모르게 긴장감이 풀어질 수 있다. 또, 상대는 안현민을 잡기 위해 더욱더 철저한 연구를 하고 견제를 할 수밖에 없다. 실제 풀타임 경험이 없는 안현민은 그렇게 잘치다 8월 타율이 2할3푼4리로 추락했다. 한 시즌을 길게 보고 풀로 소화할 수 있는 준비를 해야할 것이다.
위에서 언급했던 수비도 마찬가지다. 일취월장했지만, 아직 수준급이라고 할 수 없다. 시즌 중 치명적 위기를 초래하는 수비 장면이 나오기도 했다. 수비까지 완성돼야 더 완벽한 선수로 인정받을 수 있다.