"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트…

"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트리' 설치

기사입력 2025-12-10 09:58


[스포츠조선 김수현기자] 가수 브라이언이 300평 대저택에 '2.6m 크리스마스 트리'를 설치했다.

9일 유튜브 채널 '더 브라이언'에는 '돌아온 광인의 300평 대저택 크리스마스 집꾸미기 최초공개'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

11월 1일 브라이언의 집 앞에는 주인 없이도 사람들로 북적였다. 브라이언은 "난 항상 크리스마스 때 크리스마스 잠옷을 입고 세팅한다. 미국이 약간 그게 루틴이다"라며 본격적으로 트리를 설치하겠다고 나섰다.

브라이언은 11월 초부터 크리스마스를 준비한다고. 그는 "할로윈에 친구들이랑 술 먹고 놀지만 집에 가면 바로 크리스마스가 시작이다"라며 "미친놈이다. 나처럼 11월 초에 하는 사람이 어딨냐"라며 셀프디스를 해 웃음을 자아냈다.


브라이언은 "난 크리스마스 맛을 좋아한다"라며 민트초코 음료를 만들어 맛 보기도 했다.

창문에도 리스를 장식한 브라이언은 "나만큼 크리스마스를 사랑하는 사람이 있을까? 머라이어 캐리 말고. 난 크리마스러다"라 ?다.

3일 동안 준비한 광기의 크리스마스. 브라이언은 "미친놈 같지 않아?"라면서도 뿌듯해 했다.


가정집에서 보기 힘든 2.6m 트리에 브라이언은 "너무 화려해"라며 끄덕였고, 트리 설치 기사는 "집에 이렇게 설치한 건 처음이다"라며 감탄했다.


브라이언은 크리스마스 파티도 준비했다. 레스토랑처럼 꾸며진 식탁에 브라이언은 "오늘은 다이닝 에티켓도 지켜야 한다. 제가 플레이팅을 했다"라며 에티켓을 설명했다.

shyun@sportschosun.com

