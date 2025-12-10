‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

기사입력 2025-12-10 08:45


[스포츠조선 박아람 기자] 죽음의 문턱에서 돌아온 코미디언 김수용이 처음으로 그날의 이야기를 전했다.

지난 9일 tvN '유퀴즈 온더 블록' 공식 계정에는 '20분간 심정지를 겪고 기적처럼 돌아온 김수용! 김숙·임형준의 응급처치부터 긴박했던 당시 상황 최초 공개'라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

이날 유재석은 김수용을 "생사의 고비를 넘기고 돌아온 기적의 수드래곤"이라고 그를 소개하며 반갑게 맞이했다.

이어 심근경색이 발생했던 당시 상황을 언급하며 "매니저에게 전화가 왔다. '수용이 형님이 심정지가 왔다'더라. 김숙 씨 유튜브 촬영을 하러..."라며 긴박했던 순간을 떠올렸다.

앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평에서 코미디언 김숙, 배우 임형준 등과 유튜브 영상 촬영 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 그는 구급차 안에서 의식을 회복했고, 이후 한양대학교 구리병원 응급실로 이송돼 호흡을 되찾은 뒤 중환자실로 옮겨졌다. 급성 심근경색 진단을 받고 혈관 확장술(스텐트 시술)을 받은 김수용은 일주일 만인 지난달 20일 퇴원했다. 현재는 컨디션을 회복해 '유퀴즈' 녹화를 시작으로 방송 활동에 복귀한 상태다.

김수용은 심장이 멈췄던 당시의 기억을 이렇게 회상했다.

그는 "아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다. 아내가 '그러면 병원에 가야지'했는데 아니라고 하면서 근육통이라고 파스를 붙였다. 그러고 센 연초로 담배도 한 대 피웠다. 이후 임형준 씨와 인사를 했다. 거기까지가 제 기억이다"라고 말했다.

그는 쓰러진 이후의 상황을 주변인들로부터 전해 들었다며 말을 이었다.


그는 "쓰러졌을 당시 제 혀가 말렸다더라. 김숙 씨가 그 혀를 기도가 안 막히게 잡아당기고 임형준 씨가 비상으로 갖고 있던 자기 약을 꺼내서 제 입에 밀어 넣었다고 한다. 제세동기를 7번이나 해도 심장이 멈춰 있었다고 했다. 회복이 안 되는구나 생각하고 영안실로 향했겠죠?"라고 전했다.

유재석은 "형이 회복하고 전화를 받더라. '심폐소생술 받다가 갈비뼈에 금이 간 게 더 아프다. 내가 나가면 임형준하고 김숙 고소하겠다'고 농담하더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 김수용 역시 "임형준이 '형님, CPR 상해죄로 고소한다는 얘기 들었습니다. 선처 부탁드립니다'라고 했다"며 당시를 유쾌하게 전했다.

김수용은 "다시 태어난 기분이다. 앞으로는 감사한 마음으로 살겠다"소 다짐하며, 죽음의 문턱에서 돌아온 기적 같은 경험을 담담히 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

