비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

기사입력 2026-03-11 15:48


[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 비가 위너 이승훈의 아슬아슬한 발언에 속마음을 고백했다.

10일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립' 영상 말미에는 이승훈, 비, 김무열의 출연 예고가 공개됐다.

세 사람은 ENA '크레이지 투어'에 함께 출연 중이다. 비는 촬영 중 멤버들에게 스테이크를 해준 적이 있다고. 이승훈은 "형의 요리 솜씨는 되게 맛있었다"면서도 "사실 요리라고 하기에는 스테이크만 나왔다. 스테이크 옆에 매시드 포테이토라도 있었으면"이라고 아쉬워했다.


이에 비는 "사람이 칭찬을 해주면 더 잘하고 싶지 않냐. '잘 먹었어요'하고 끝난 거다"라고 서운해했고 김무열은 "그래서 네가 나중에 표정이 좀 그랬구나. '얘들아, 그냥 밥 사먹자' 하더라"라고 비를 따라 해 웃음을 안겼다.

이어 이승훈은 "(비가) 어디서 본건 있어가지고 마요네즈를"이라며 아슬아슬한 발언을 이어갔다. 이에 비는 "형한테 '어디서 본 건 있어가지고'가 뭐냐"며 황당해했고 이승훈은 "어디서 본 게 계셔가지고"라고 정정했다.

장도연은 "근데 승훈이가 정말 센스가 좋은 게 딱 맞기 전까지 하는 거 같다"며 분위기를 풀었고 비는 장도연의 말에 공감했다. 그러면서 비는 "세 번 생각했다. 내 방으로 부를까? 말까?"라고 고백했고 이승훈은 "차에 몇 번 탈뻔했다"며 너스레를 떨었다.

