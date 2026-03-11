"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

기사입력 2026-03-11 15:17


"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행…
MC딩동. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 음주운전 논란으로 자숙 중이던 MC딩동(허용운)이 인터넷 방송 도중 여성 BJ를 폭행해 또다시 논란에 휩싸였다.

11일 온라인 커뮤니티 등을 통해 MC딩동이 최근 진행된 인터넷 방송 진행 중에 한 여성 BJ를 폭행하는 영상이 빠르게 확산됐다.

한 여성 BJ가 MC딩동의 과거 음주운전 사건을 언급하며 욕설을 하자, MC딩동은 "카메라 치워"라고 분노하며 여성의 머리채를 잡고 폭행하는 모습이 포착됐다.

다시 자리로 돌아온 MC딩동은 "시청자 분들에게 사과한다"며 "다른 욕을 다 받을 수 있지만 '2년 전 사건'이라는 이야기를 듣자마자, 제 나름 트라우마가 있고, 아이들 생각이 나서 욱했다"며 눈물을 흘렸다.

과거 자신의 음주운전 사건과 관련해서도 재차 사과했다. MC딩동은 "1년 반 동안 일이 단 한 개도 없다가, 이제야 좀 열심히 사는 모습을 보여드리려고 했는데, 갑자기 그런 이야기를 하니 감정이 격해졌다"며 "다시는 술 먹고 운전하지 않겠다"고 다짐했다.

앞서 MC딩동은 2022년 서울 성북구 하월곡동 인근에서 만취 상태로 자신의 차량을 몰던 중 경찰의 음주측정을 거부하고 도주하다 체포됐다. 당시 경찰차를 들이받는 사고까지 발생해 도로교통법 위반(음주운전), 특수공무집행방해, 특수공무집행방해치상 등 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

