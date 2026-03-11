"손흥민에게 사죄하고 싶다" 검찰, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 항소심서도 징역형 구형…1심에선 징역 4년 선고

기사입력 2026-03-11 14:35


"손흥민에게 사죄하고 싶다" 검찰, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 항…
AFP 연합뉴스

"손흥민에게 사죄하고 싶다" 검찰, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 항…
연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]검찰이 손흥민(LA FC)의 아이를 임신했다며 돈을 뜯어내려 한 일당에게 항소심에서도 실형을 요청했다.

검찰은 11일 서울중앙지법 형사항소2-1부(곽정한 김용희 조은아 부장판사) 심리로 열린 20대 여성 양모씨와 40대 남성 용모씨의 공갈 등 혐의 사건 항소심 첫 공판에서 "피고인들의 항소를 기각해달라"고 했다.

1심은 양씨에게 징역 4년, 용씨에게 징역 2년의 실형을 각각 선고했다. 이들은 1심 판결에 불복해 지난해 12월 항소했다.

양씨는 2024년 6월 손흥민에게 태아 초음파 사진을 보내며 아이를 임신한 사실을 폭로하겠다고 협박해 3억원을 갈취했다. 또 연인 관계가 된 용씨와 함께 지난해 3∼5월 임신과 낙태 사실을 언론과 손흥민 가족 등에 폭로하겠다고 협박해 7000만원을 추가로 갈취하려다 미수에 그쳤다. 양씨와 용씨는 지난해 6월 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.


"손흥민에게 사죄하고 싶다" 검찰, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 항…
연합뉴스
양씨는 당초 손흥민이 아닌 다른 남성에게 임신 사실을 알리며 금품을 요구하려 했다. 하지만 별다른 반응이 없자 2차로 손흥민에게 금품을 요구한 것으로 조사됐다. 손흥민은 지난해 A매치 기간 귀국해 증인으로 출석하기도 했다.

양씨 측은 이날 3억원 공갈 부분에 대해선 혐의를 인정했지만, 용씨와 공모해 7000만원을 공갈로 뜯어내려 한 혐의에 대해선 부인했다. 용씨와는 연인 사이도 아니다고 했다.

연합뉴스에 따르면 양씨는 최후진술에서 손흥민을 향해 "큰 충격과 고통을 받았을 것이라 생각하고 어떻게 용서를 구해야 할지 모르겠다. 사죄의 말씀을 전하고 싶다"며 고개를 숙였다.

그리고 "제 사건이 많이 보도돼. 나가더라도 언제 어디서 어떻게 위협이 가해지고 신상이 노출될까 하는 공포 속에서 하루하루 살게 될 것이 두렵다"며 선처를 요청했다. 용씨도 "이기적인 욕심과 현명하지 못한 판단으로 물의를 일으키고 피해자에 고통을 드려 사죄한다"고 말했다.

항소심 선고는 다음달 8일 내려진다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

4.

이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

5.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

2.

"날아갈 것 같아" 전세기 탑승샷 전격 공개, "MLB 누려라" 이정후의 바람 벌써 시작됐다

3.

페라자·강백호·채은성 '장타 군단' 다 잡았다! 호주 캠프 승선 이유 있었네…'1m91 좌완 예비역'의 짜릿한 대전 데뷔전 [인터뷰]

4.

'할리우드 액션 논란' 손흥민, 이제 터져야 한다...필드골 '0골' 탈출 기회! CONCACAF 챔피언스컵 16강 알라후엘렌세전 선발 출격 [챔피언스컵 라인업]

5.

'와 30억 확보' 50억? 70억? 111억?…韓 17년 울분 털고, 역대급 돈 잔치 할까

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

2.

"날아갈 것 같아" 전세기 탑승샷 전격 공개, "MLB 누려라" 이정후의 바람 벌써 시작됐다

3.

페라자·강백호·채은성 '장타 군단' 다 잡았다! 호주 캠프 승선 이유 있었네…'1m91 좌완 예비역'의 짜릿한 대전 데뷔전 [인터뷰]

4.

'할리우드 액션 논란' 손흥민, 이제 터져야 한다...필드골 '0골' 탈출 기회! CONCACAF 챔피언스컵 16강 알라후엘렌세전 선발 출격 [챔피언스컵 라인업]

5.

'와 30억 확보' 50억? 70억? 111억?…韓 17년 울분 털고, 역대급 돈 잔치 할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.