"손흥민에게 사죄하고 싶다" 검찰, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 항소심서도 징역형 구형…1심에선 징역 4년 선고

|
|
[스포츠조선 김성원 기자]검찰이 손흥민(LA FC)의 아이를 임신했다며 돈을 뜯어내려 한 일당에게 항소심에서도 실형을 요청했다.
양씨는 2024년 6월 손흥민에게 태아 초음파 사진을 보내며 아이를 임신한 사실을 폭로하겠다고 협박해 3억원을 갈취했다. 또 연인 관계가 된 용씨와 함께 지난해 3∼5월 임신과 낙태 사실을 언론과 손흥민 가족 등에 폭로하겠다고 협박해 7000만원을 추가로 갈취하려다 미수에 그쳤다. 양씨와 용씨는 지난해 6월 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
|
연합뉴스에 따르면 양씨는 최후진술에서 손흥민을 향해 "큰 충격과 고통을 받았을 것이라 생각하고 어떻게 용서를 구해야 할지 모르겠다. 사죄의 말씀을 전하고 싶다"며 고개를 숙였다.
그리고 "제 사건이 많이 보도돼. 나가더라도 언제 어디서 어떻게 위협이 가해지고 신상이 노출될까 하는 공포 속에서 하루하루 살게 될 것이 두렵다"며 선처를 요청했다. 용씨도 "이기적인 욕심과 현명하지 못한 판단으로 물의를 일으키고 피해자에 고통을 드려 사죄한다"고 말했다.
항소심 선고는 다음달 8일 내려진다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com