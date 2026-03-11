故서희원 유골함 사진으로 20대女 '헌팅'...서희제 남편, 고인 모독 논란

|
[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 서희원의 장례식 사진이 뜻밖의 논란에 휩싸였다.
보도에 따르면 허야균은 사진을 전송하며 "이 사진은 세상 누구도 가질 수 없는 것"이라고 말한 것으로 전해졌다.
이후 해당 여성이 베이징에서 공부 중인 대만인이라는 사실을 알게 되자 "대만에 오면 밥을 사겠다", "베이징에 가면 연락하겠다" 등 사적인 만남을 제안한 정황도 드러났다.
그러나 메신저 대화 캡처가 공개되면서 중화권 온라인에서는 비판 여론이 빠르게 확산되고 있다.
허야균은 지난 2005년 서희제와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 결혼 이후에도 잦은 파티와 사생활 논란 등으로 여러 차례 구설에 오른 바 있다.
특히 과거 유흥업소에서 여성들과 함께 있는 모습이 공개되며 불륜 의혹이 제기되기도 했다.
그럼에도 서희제는 여러 차례 "남편을 믿는다"는 입장을 밝히며 남편을 감싸왔다.
그는 과거 방송에서 "육체적인 외도는 어느 정도 이해할 수 있다"는 취지의 발언을 하기도 해 화제를 모았다.
한편 고 서희원은 클론 구준엽의 아내이자 대만을 대표하는 배우로, 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 독감으로 인한 폐렴으로 향년 48세의 나이에 세상을 떠났다.
narusi@sportschosun.com