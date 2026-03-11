故서희원 유골함 사진으로 20대女 '헌팅'...서희제 남편, 고인 모독 논란

[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 서희원의 장례식 사진이 뜻밖의 논란에 휩싸였다.

서희원의 동생 서희제의 남편 허야균이 해당 사진을 여성 팬에게 보내며 만남을 제안했다는 의혹이 불거진 것이다.

지난 10일(현지시간) 대만 매체 경주간에 따르면 허야균은 온라인 메신저를 통해 20대 여성 팬에게 의도적으로 접근한 뒤 자신의 신분을 확인시켜주겠다며 고 서희원의 묘비와 유골함, 그리고 구준엽과 함께 찍은 사진 등이 담긴 비공개 장례식 현장 사진을 보낸 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 허야균은 사진을 전송하며 "이 사진은 세상 누구도 가질 수 없는 것"이라고 말한 것으로 전해졌다.

이후 해당 여성이 베이징에서 공부 중인 대만인이라는 사실을 알게 되자 "대만에 오면 밥을 사겠다", "베이징에 가면 연락하겠다" 등 사적인 만남을 제안한 정황도 드러났다.

현재 허야균은 관련 의혹에 대해 별다른 입장을 내놓지 않은 채 언론 대응을 피하고 있는 것으로 알려졌다.

그러나 메신저 대화 캡처가 공개되면서 중화권 온라인에서는 비판 여론이 빠르게 확산되고 있다.

허야균은 지난 2005년 서희제와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 결혼 이후에도 잦은 파티와 사생활 논란 등으로 여러 차례 구설에 오른 바 있다.


특히 과거 유흥업소에서 여성들과 함께 있는 모습이 공개되며 불륜 의혹이 제기되기도 했다.

그럼에도 서희제는 여러 차례 "남편을 믿는다"는 입장을 밝히며 남편을 감싸왔다.

그는 과거 방송에서 "육체적인 외도는 어느 정도 이해할 수 있다"는 취지의 발언을 하기도 해 화제를 모았다.

한편 고 서희원은 클론 구준엽의 아내이자 대만을 대표하는 배우로, 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 독감으로 인한 폐렴으로 향년 48세의 나이에 세상을 떠났다.

