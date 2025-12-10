'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

기사입력 2025-12-10 10:57


[스포츠조선 김수현기자] 원로 영화배우 김지미가 미국에서 세상을 떠났다. 향년 85세.

10일 영화계의 따르면 김지미는 최근 대상포진으로 고생을 한 뒤 몸이 약해지면서 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 한국영화인협회는 협회 주관으로 영화인장을 준비 중이다.

1957년 덕성여고 재학 중 김기영 감독의 영화 '황혼열차'로 데뷔한 故 김지미는 1960년대와 70년대 한국영화 중흥기 중심에서 활약했다.

특히 '춘희' '장희빈' '길소뜸' '토지' '명자 아끼꼬 쏘냐' 등 흥행작에 출연하며 살아있는 전설이 됐다.


60년대 최고 흥행배우였던 故 김지미는 70, 80년대에도 꾸준히 활동하며 연기상 등을 여러 차례 수상했다.

故 김지미는 35년 동안 700여편의 영화에 출연, 국내 배우 중 최다 출연작 기록을 갖고 있기도.

활동 당시 고인은 "스케줄이 밀려들어 1년에 100여 편을 한 해도 있다"고 털어놓기도 했다.

빼어난 외모로 동양의 엘리자베스 테일러로 불리며 당대 최고의 스타로 자리잡은 고인은 영화사 지미필름을 설립해 제작활동을 했고, 한국영화 발전에 일생을 바친 살아 있는 미녀배우의 전설로 불렸다.

