"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? "쉴 ??마다…"

기사입력 2025-12-17 11:24


"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 기념 시구를 펼치고 있는 SSG 랜더스 조병현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/

"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
힘차게 서브를 넣고 있는 SSG 랜더스 조병현.

[인천=스포츠조선 이종서 기자] 공으로 하는 건 다 잘하는걸까. 배구장 나들이가 수상하리만큼 성공적이었다.

조병현(23·SSG 랜더스)은 16일 인천 계양체육관에서 열린 대한항공 점보스와 현대캐피탈 스카이워커스의 경기에 시구자로 나섰다.

SSG와 대한항공은 2021년부터 두 구단의 연고지인 인천지역 취약 계층 아동을 지원하기 위해 공동 기부 프로그램을 운영해오고 있었다.

기부금은 홈경기 기준으로 SSG 투수 탈삼진 1개당 2만원, 대한항공 선수의 서브 에이스 1개당 10만원이 적립되는 방식.

올해 SSG의 마무리투수로 자리매김한 조병현은 79개의 삼진을 잡아내면서 158만원을 적립했다.

조병현은 경기 전 시구자로 코트에 섰다. 은근히 어렵다는 배구 서브. 조병현은 완벽하게 상대 코트로 공을 넘기는데 성공했다.


"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 대한항공 정지석과 함께 공동기부금을 전달하고 있는 SSG 랜더스 조병현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
조병현은 "상무에 있을 때 배구를 많이 했다"고 비결을 공개했다. 조병현은 이어 "쉴 때마다 배구하는 형들과 모여서 경기도 하고 그랬다. 공격을 좋아해서 많이 때리는 역할을 했다"라며 "오랜만에 하니까 재밌더라"고 미소를 지었다. '스파이크 서브를 때릴 수 있나'라는 질문이 나오자 조병현은 "원래 오늘도 스파이크 서브로 해볼까라는 생각을 했는데, 일단 안전하게 네트를 넘기는데 중점을 뒀다"고 웃었다.

팀을 대표해서 온 자리. 비활동기간에 휴식이 더 좋을 법도 했지만, 조병현은 "이런 행사에 초대돼서 기쁘다. 좋은 취지로 오게 됐고, 오랜만에 배구도 보고 싶었다. 내년에도 잘해서 또 오고 싶다"고 했다.


1m82로 야구 선수로는 작지 않은 키였지만, 배구 선수 사이에서는 다소 평범한 체격이 됐다. 조병현은 "(배구선수들이) 덩치가 크다기보다는 키가 엄청 크더라. 점프력도 더 좋고, 멋있더라"고 이야기했다.


"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. SSG 랜더스 조병현이 기념 시구를 했다. 경기를 지켜보는 조병현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
조병현은 "배구를 좋아했다"고 이야기했다. 공교롭게도 어린 시절 좋아했던 팀은 이날 대한항공의 상대였던 현대캐피탈. 온양온천초-온양중-세광고를 졸업한 '충북인'인 만큼, 자연스럽게 천안을 연고지로 하는 현대캐피탈 경기를 많이 보게 됐다. 조병현은 "문성민 선수를 좋아했다"고 말했다.

다만, 이날만큼은 대한항공을 누구보다 열심히 응원했다. 대한항공의 득점이 나오면 박수를 치기도 했다. 대한항공은 현대캐피탈을 셧아웃으로 제압하며 1위 자리를 굳게 지켰다.

조병현은 올 시즌 69경기에서 5승4패 30세이브를 하며 세이브 4위에 올랐다. 30세이브 이상을 거둔 선수 중에서는 평균자책점이 가장 낮다.

조병현은 "한 시즌 좋게 보내서 기분 좋다. 앞에 나간 (노)경은 선배님이나 (김)민이 형, (이)로운이가 너무 잘 던져줘서 나도 좋은 성적이 나온 거 같다"라며 "내년에도 이 성적을 유지하는 게 목표다. 오승환 선배님처럼 꾸준하게 잘하는 선수가 되겠다"고 각오를 다졌다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. 9회말 마무리 조병현이 등판해 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/

"원래 스파이크 서브 하려고 했는데…" 완벽했던 시구, 이유가 있었다? …
30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 조병현, 이지영이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서울대 출신' 조수빈 아나 "박지성, 내 스펙 숨 막힌다며 소개팅 거절"

2.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

3.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

4.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

5.

'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

3.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

4.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

5.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

3.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

4.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

5.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.