'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이…

기사입력 2025-12-17 13:18


조세호(왼쪽), 김나영. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 조직폭력배 연루 의혹으로 여러 예능 프로그램에서 하차한 방송인 조세호를 둘러싸고, 과거 방송에서 언급된 일화가 다시 주목받고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 2014년 방송된 MBC 예능 프로그램 '세바퀴'의 한 장면이 재조명됐다. 해당 방송에서 김나영은 조세호로부터 한 남성을 소개받았던 일화를 공개한 바 있다.

당시 김나영은 "조세호, 남창희와 서울 시내 전경이 보이는 호텔 라운지에서 식사를 한 적이 있다"며 "그 자리에서 조세호가 '내가 너무 좋아하고 부모 같은 형'이라며 한 남성을 소개해줬다"고 밝혔다.

이어 "함께 즐겁게 시간을 보내고 헤어졌는데, 며칠 뒤 아침 뉴스에서 그분이 사기 혐의로 구속됐다는 보도를 접했다"고 전했다. 이후 조세호가 크리스마스에도 만나자고 했지만, 관계를 이어가기 어렵다고 판단해 냉정하게 거절했다고 덧붙였다.

그러자 조세호는 "이틀 뒤에 구속된 건 사실"이라며 "내가 힘들던 시기에 그 형이 자신의 경험담과 조언으로 큰 용기를 줬는데, 나중에 알고 보니 그 형의 모든 것이 거짓이었다"고 해명했다.

당시 함께 출연했던 가수 양희은은 "왜 그런 사람을 소개해 줬냐. 실망이다"라며 "이유 없이 잘해 주는 사람은 없으니 앞으로 조심하라"고 충고했고, 조세호는 김나영에게 무릎을 꿇고 사과하는 모습을 보였다.


'세바퀴' 방송화면 캡처

'세바퀴' 방송화면 캡처
이 같은 과거 일화는 최근 불거진 조세호의 조직폭력배 친분 의혹과 맞물리며 다시 회자되는 분위기다. 조세호 관련 논란은 지난달 29일 신원을 알 수 없는 A씨가 소셜미디어를 통해 "조세호가 경남 거창 지역에서 활동하는 조직폭력배와 호형호제하는 사이"라고 주장하면서 시작됐다.

A씨는 조세호가 해당 인물로부터 고가의 선물을 받고, 조직폭력배가 운영하는 사업을 홍보해 줬다고도 주장했다.


이에 대해 조세호 측은 "오래 알고 지낸 지인일 뿐이며, 금품 수수나 범죄 연관 주장은 사실이 아니다"라고 반박했으나, A씨는 추가 폭로를 예고하며 공세를 이어갔다.

논란이 확산되자 조세호 소속사는 지난 9일 공식 입장을 내고 "최근 제기된 오해와 구설에 대해 깊은 책임감을 느낀다"며 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등 고정 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차하겠다고 밝혔다. 다만 "의혹이 제기된 조직폭력배 사업과는 일체 무관하다"며 "사안에 대해 엄중하게 대응하고, 법적 대응도 신속하고 강경하게 진행할 것"이라고 덧붙였다.

조세호 역시 자신의 소셜미디어를 통해 "많은 분들께 실망을 드린 점부터 사과드린다"며 "여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐고, 사람 관계에 신중하지 못했다"고 고개를 숙였다. 다만 제기된 범죄 연루 의혹에 대해서는 사실이 아니라는 입장을 유지했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

