'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이…

[스포츠조선 정빛 기자] 조직폭력배 연루 의혹으로 여러 예능 프로그램에서 하차한 방송인 조세호를 둘러싸고, 과거 방송에서 언급된 일화가 다시 주목받고 있다.
이어 "함께 즐겁게 시간을 보내고 헤어졌는데, 며칠 뒤 아침 뉴스에서 그분이 사기 혐의로 구속됐다는 보도를 접했다"고 전했다. 이후 조세호가 크리스마스에도 만나자고 했지만, 관계를 이어가기 어렵다고 판단해 냉정하게 거절했다고 덧붙였다.
A씨는 조세호가 해당 인물로부터 고가의 선물을 받고, 조직폭력배가 운영하는 사업을 홍보해 줬다고도 주장했다.
이에 대해 조세호 측은 "오래 알고 지낸 지인일 뿐이며, 금품 수수나 범죄 연관 주장은 사실이 아니다"라고 반박했으나, A씨는 추가 폭로를 예고하며 공세를 이어갔다.
논란이 확산되자 조세호 소속사는 지난 9일 공식 입장을 내고 "최근 제기된 오해와 구설에 대해 깊은 책임감을 느낀다"며 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등 고정 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차하겠다고 밝혔다. 다만 "의혹이 제기된 조직폭력배 사업과는 일체 무관하다"며 "사안에 대해 엄중하게 대응하고, 법적 대응도 신속하고 강경하게 진행할 것"이라고 덧붙였다.
조세호 역시 자신의 소셜미디어를 통해 "많은 분들께 실망을 드린 점부터 사과드린다"며 "여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐고, 사람 관계에 신중하지 못했다"고 고개를 숙였다. 다만 제기된 범죄 연루 의혹에 대해서는 사실이 아니라는 입장을 유지했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com