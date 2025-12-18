"쓸데없는 트레이드 하지 말고, 김혜성이나 써" 오죽하면 팬들이 화났다

이런 상황에서 다저스가 세인트루이스 카디널스의 유틸리티맨인 브랜던 도노반 트레이드에 관심이 있다는 이야기가 흘러나왔다. '다저스웨이'는 "현재 다저스에게 실제로 필요한 포지션은 외야수다. 그런데 내야수 보강도 배제하지 않는 것 같다"면서 "유틸리티맨이지만 주 포지션이 2루인 도노반에 대한 관심이 그 증거다. 도노반은 상당한 선수지만, 다저스의 팜 시스템은 도대체 무엇을 위한 것이냐. 이미 팀내에 김혜성이 있는데 왜 도노반을 트레이드하려고 하는지 모르겠다"며 강한 어조로 비판했다.
'다저스웨이'는 "다저스는 불필요한 내야수 영입을 그만하고, 2026년에 김혜성에게 진정한 기회를 줘야 한다"면서 "팬들은 다저스 구단의 김혜성에 대한 성의 부족에 당황하고 있다. 개막 전 트리플A에 내려보냈던 김혜성을 5월초 불렀지만, 그는 계속해서 선발 라인업을 거의 나가지 못했다. 포스트시즌에서도 한번도 선발로 나가지 못했다"고 강조했다.
AFP연합뉴스
이어 "미겔 로하스 대신 김혜성만 하위 타순에 놓아도 오타니에게 더 많은 타점 기회가 주어졌다"면서 "다저스가 도노반이나 스티븐 콴을 영입한다면, 김혜성은 트레이드 될 가능성이 높다. 김혜성을 보유하고, 토미 에드먼이 중견수, 김혜성과 로하스가 2루를 봐야 한다"며 다저스가 김혜성을 더 적극적으로 기용해야할 것을 주장했다.