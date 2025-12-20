kt wiz, '수원 사랑의 산타' 행사 개최

기사입력 2025-12-20 13:24


kt wiz, '수원 사랑의 산타' 행사 개최
kt 위즈 제공

프로야구 kt wiz가 19일 수원특례시청에서 ENA와 함께하는 제 14회 수원 사랑의 산타 행사를 열고 연고지에 취약 계층에 온기를 전했다.

올해로 11년째를 맞은 이번 행사에는 김현수 수원특례시 제1부시장, 이호식 kt sports 대표이사, 오광훈 kt ena 콘텐츠사업본부장, 나도현 야구단장 등 행사 관계자 100여명이 참석해 후원금을 전달하고 감사패를 교환했다.

먼저, KT는 ENA와 함께 수원시자원봉사센터에 5000만원 상당의 생필품을 기부했다. 전달된 물품은 수원 지역 사회복지시설 10곳과 취약계층 175가구에 지원된다. 또한 허경민을 비롯해 오원석, 소형준, 안현민 등 선수단도 행사에 동참했다. 산타로 변신한 선수단은 수원특례시청에서 팬 사인회를 진행한 후 팔달구 소재 이주배경 청소년 전문 복지시설인 글로벌 청소년 드림센터를 방문해 어린이들에게 가보정 도시락 등 크리스마스 선물을 전달하고 기념 촬영을 진행하며 뜻깊은 추억을 선사했다.

허경민은 "구단에서 마련해주신 뜻깊은 행사에 팬들과 함께 참여하게 되어 영광이다"라며 "앞으로도 팀과 연고지에 도움이 되는 사람이 되도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다. 한편, KT 연고지 야구 저변 확대를 위해 수원 파인이그스 독립야구단에 3000만원의 후원금을 전달했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

2.

키움, 송성문 팔아서 '1년 생활비' 벌었다! 이적료 수익이 1년치 연봉 총액 규모

3.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

4.

'대박터졌다!' 송성문 MLB 샌디에이고 3년-193억 입단합의. '믿고 쓰는 히어로즈출신' 메이저리거 또 탄생

5.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

2.

키움, 송성문 팔아서 '1년 생활비' 벌었다! 이적료 수익이 1년치 연봉 총액 규모

3.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

4.

'대박터졌다!' 송성문 MLB 샌디에이고 3년-193억 입단합의. '믿고 쓰는 히어로즈출신' 메이저리거 또 탄생

5.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.