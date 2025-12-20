kt wiz, '수원 사랑의 산타' 행사 개최

프로야구 kt wiz가 19일 수원특례시청에서 ENA와 함께하는 제 14회 수원 사랑의 산타 행사를 열고 연고지에 취약 계층에 온기를 전했다.
올해로 11년째를 맞은 이번 행사에는 김현수 수원특례시 제1부시장, 이호식 kt sports 대표이사, 오광훈 kt ena 콘텐츠사업본부장, 나도현 야구단장 등 행사 관계자 100여명이 참석해 후원금을 전달하고 감사패를 교환했다.
먼저, KT는 ENA와 함께 수원시자원봉사센터에 5000만원 상당의 생필품을 기부했다. 전달된 물품은 수원 지역 사회복지시설 10곳과 취약계층 175가구에 지원된다. 또한 허경민을 비롯해 오원석, 소형준, 안현민 등 선수단도 행사에 동참했다. 산타로 변신한 선수단은 수원특례시청에서 팬 사인회를 진행한 후 팔달구 소재 이주배경 청소년 전문 복지시설인 글로벌 청소년 드림센터를 방문해 어린이들에게 가보정 도시락 등 크리스마스 선물을 전달하고 기념 촬영을 진행하며 뜻깊은 추억을 선사했다.
허경민은 "구단에서 마련해주신 뜻깊은 행사에 팬들과 함께 참여하게 되어 영광이다"라며 "앞으로도 팀과 연고지에 도움이 되는 사람이 되도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다. 한편, KT 연고지 야구 저변 확대를 위해 수원 파인이그스 독립야구단에 3000만원의 후원금을 전달했다.