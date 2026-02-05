"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하정우의 열애 소식이 화제를 모은 가운데, 동명이인인 가수 카더가든이 뜻밖의 관심을 받으며 웃음을 자아내고 있다.
지난 4일 하정우가 배우 차정원과 교제 중이라는 사실이 알려지며 온라인과 SNS에서는 뜨거운 반응이 이어졌다.
하정우 소속사 측은 "결혼을 전제로 교제 중인 것은 맞지만, 결혼과 관련해 확정된 사항은 없다"고 밝혔다. 차정원 소속사 역시 "교제 중인 것은 사실이지만 결혼 여부는 정해진 바 없다"고 전했다.
이 같은 소식이 퍼지자 팬들의 축하와 응원이 이어진 가운데, 예상치 못한 인물이 '강제 소환'됐다. 바로 가수 카더가든이다.
카더가든의 본명이 차정원이라는 사실이 알려지며, 그의 SNS에는 엉뚱한 축하 메시지가 쏟아졌다.
일부 누리꾼들은 "하정우와 열애설 난 것 맞냐", "결혼 축하드린다", "입장 발표 해달라" 등의 댓글을 남기며 웃음을 자아냈다.
카더가든은 과거 인터뷰에서 "예명은 차(Car)와 정원(The Garden)을 합쳐 만든 이름"이라고 밝힌 바 있다.
하정우의 열애 소식이 예상 밖의 해프닝으로 이어지면서 온라인에서는 "형이 왜 여기서 나오냐", "동명이인 레전드 상황" 등의 반응이 이어지고 있다.
