신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"
[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 신동엽이 딸이 서울대학교 체육교육학과에 입학할 예정이라고 밝혔다.
최근 신동엽과 MBC 선혜윤 PD의 장녀 신지효 양이 한국예술종합학교에 이어 서울대학교에 합격했다는 소식이 공개됐다. 신지효 양은 발레 전공으로 선화예중, 선화예고를 거쳐 성장해왔다.
이와 관련 신동엽은 5일 한 매체와의 인터뷰를 통해 "딸이 잘 해준 덕분이다. 너무 감사하게도 두 학교에 동시에 합격하는 기쁨을 누렸다"면서 "서울대에 입학하기로 결정했다. 아이가 공부 하는 것도 좋아한다"고 밝혔다.
이어 공부 비법을 묻는 질문에 "취미로 시켰던 발레를 좋아하더니 꾸준히 하더라. 그런데 공부도 잘했다. 이번 수학능력시험 결과도 좋았다"고 전했다.
특히 신동엽은 아내 선혜윤 PD를 향한 고마움도 함께 전했다. 선혜윤 PD는 서울대학교 독어교육학과 출신으로 지효양은 엄마와 선후배가 된다.
그는 "아내가 아이의 공부에 많은 신경을 썼다"며 "아내에게 정말 고맙다"며 공을 모두 아내에게 돌렸다.
한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 2007년생 딸 신지효 양, 2010년생 아들 신규완 군을 두고 있다.
