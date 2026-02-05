신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

기사입력 2026-02-05 08:53


신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 신동엽이 딸이 서울대학교 체육교육학과에 입학할 예정이라고 밝혔다.

최근 신동엽과 MBC 선혜윤 PD의 장녀 신지효 양이 한국예술종합학교에 이어 서울대학교에 합격했다는 소식이 공개됐다. 신지효 양은 발레 전공으로 선화예중, 선화예고를 거쳐 성장해왔다.

이와 관련 신동엽은 5일 한 매체와의 인터뷰를 통해 "딸이 잘 해준 덕분이다. 너무 감사하게도 두 학교에 동시에 합격하는 기쁨을 누렸다"면서 "서울대에 입학하기로 결정했다. 아이가 공부 하는 것도 좋아한다"고 밝혔다.


신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"
이어 공부 비법을 묻는 질문에 "취미로 시켰던 발레를 좋아하더니 꾸준히 하더라. 그런데 공부도 잘했다. 이번 수학능력시험 결과도 좋았다"고 전했다.

특히 신동엽은 아내 선혜윤 PD를 향한 고마움도 함께 전했다. 선혜윤 PD는 서울대학교 독어교육학과 출신으로 지효양은 엄마와 선후배가 된다.

그는 "아내가 아이의 공부에 많은 신경을 썼다"며 "아내에게 정말 고맙다"며 공을 모두 아내에게 돌렸다.

한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 2007년생 딸 신지효 양, 2010년생 아들 신규완 군을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

5.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

5.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

2.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

3.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

4.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.