미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'
|5일 오전 피겨대표팀 선수단이 동계올림픽이 열리는 밀라노 말펜사국제공항에 도착했다. 이탈리아 팬에게 사인을 해주고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
[스포츠조선 박찬준 기자]밀라노에 입성한 '피겨 스케이팅 남자 싱글 간판' 차준환(서울시청)이 이탈리아 현지 팬들의 열광적인 응원을 받았다.
차준환이 마침내 결전지에 입성했다. 차준환은 5일(한국시각) 피겨 대표팀 동료들과 함께 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽의 관문인 이탈리아 밀라노 말펜사 공항에 도착했다. 이날 말펜사 공항엔 수십 명의 현지 팬들이 몰려들었다.
피겨 대표팀이 탑승한 항공편에는 밀라노 올림픽 한국 대표팀의 홍보대사로 피겨 스케이팅 선수 출신이자 아이돌 그룹 엔하이픈의 멤버인 성훈도 함께했다. 현지 K팝 팬들이 입국장에 대거 몰렸다. 성훈이 입국장으로 나오자 현장은 아수라장이 됐다. 수십 명의 현지 팬들은 성훈을 둘러싸고 연신 휴대전화로 촬영했다.
차준환의 인기도 그에 못지 않았다. 팬들은 뒤이어 등장한 차준환에게도 몰려 사인을 요청했다. 일부 팬들은 미리 준비한 선물과 꽃을 건네기도 했다. 차준환은 피곤한 기색 없이 팬들의 사인 요청에 응하며 밝게 감사 인사를 전했다. 차준환은 "이렇게 많은 팬이 반겨주시고 응원해주셔서 감사하다"며 "응원에 힘입어서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했다.
마침내 밀라노 땅을 밟은 차준환은 "올림픽 출전이 실감 나기 시작했다"고 웃었다. 그는 올림픽에 대한 자신감도 드러냈다. 차준환은 "국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙 선수권대회를 마친 뒤 일주일 정도의 시간이 있었는데, 몸 상태를 회복하며 만반의 준비를 마쳤다"고 말했다.
이어 "좋은 연기를 펼치기 위해선 현지 적응을 잘해야 하는데, 비행기 안에서부터 숙면하며 컨디션 관리를 시작했다"며 "경기 날까지 최고의 몸 상태를 만들 수 있도록 집중하겠다"고 다짐했다.
밀라노-코르티나 올림픽은 차준환의 세 번째 올림픽이다. 그는 휘문고 재학 시절이던 2018년 평창 대회에서 첫 올림픽을 경험했다. 종합 15위를 기록하며 가능성을 보인 차준환은 4년 뒤 2022년 베이징 대회에서는 감동적인 연기로 종합 5위에 올랐다.
차준환은 이번 대회를 자신의 마지막 올림픽 무대라는 생각으로 출전한다. 제 실력만 발휘한다면 메달권도 가능하다는 평가다. 그는 "많이 설렌다"며 "이번 올림픽에선 단체전(팀 이벤트)과 개인전을 모두 출전하는데, 단체전부터 멋진 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다. 차준환이 출전하는 피겨 경기는 8일부터 시작한다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
