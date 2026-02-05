[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

김선영, 정전 해프닝에도 즐겁게 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 컬링 믹스더블 국가대표 김선영이 4일(현지시간) 정전으로 라운드로빈 경기가 중단된 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 경기장 조명이 전력 복구 중 깜빡이자 상대 스웨덴 선수인 이사벨라 브라노와 함께 브룸을 들고 기타를 치는 동작을 하고 있다. 2026.2.5
정전으로 잠시 중단, 작전 상의하는 김선영-정영석 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 컬링 믹스더블 국가대표 김선영과 정영석이 4일(현지시간) 밀라노·코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기가 열린 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 일부 조명 정전으로 경기가 중단되자 작전을 상의하고 있다. 2026.2.5
스웨덴에 패배한 뒤 아쉬워하는 믹스더블 팀 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 컬링 믹스더블 국가대표 김선영과 정영석이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 라운드로빈 경기에서 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.2.5
[스포츠조선 김성원 기자]첫 판은 아쉬움이었다.
김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽의 문을 열었다. 하지만 미소를 짓지는 못했다.
김선영-정영석, 이른바 '선영석' 조는 5일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 라운드로빈 1차전에서 3대10으로 패했다.
상대는 친남매로 팀을 꾸린 스웨덴 이사벨라 브라노-라스무스 브라노 조였다. 2024년 세계 믹스더블 선수권대회에서 우승을 차지했고, 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 라스무스 브라노의 경우 두 차례의 올림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개를 목에 건 '베테랑'이다.
출발은 좋았다. 정영석이 올림픽 첫 출전이라는 것이 믿기지 않을 정도로 '굿샷'을 선보였다. 하지만 황당한 일이 벌어졌다. 갑자기 정전되며 경기가 잠시 중단됐다.
김선영-정영석은 이 시간을 활용해 전술을 점검했다. '올림픽 3회차' 김선영은 이사벨라 브라노와 가상의 기타 연주와 춤을 추는 '퍼포먼스'로 긴장을 푸는 모습을 보였다. 재개된 경기에서 한국이 집중력을 발휘했다. 1점을 얻어내며 1-0 리드를 잡았다.
스웨덴은 2엔드 2점을 챙겼다. 경기를 2-1로 뒤집었다. 한국도 물러서지 않았다. 3엔드 곧바로 리드를 되찾았다. 정영석이 스웨덴의 스톤 2개를 동시에 밀어내며 우위를 점했고, 김선영이 마지막 샷에서 쐐기를 박았다. 한국이 3-2로 앞서나갔다.
불 꺼진 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기장 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 4일(현지시간) 밀라노·코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기가 열린 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 일부 조명과 스코어보드, 전광판이 정전돼 경기가 중단되고 있다. 2026.2.5
아쉬워하는 김선영 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 컬링 믹스더블 국가대표 김선영이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 라운드로빈 경기에서 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.2.5
4엔드도 치열한 수싸움이 벌어졌다. 마지막에 웃은 것은 스웨덴이었다. 마지막 샷에서 모험을 걸었다. 바깥쪽에서 안으로 휘어 들어가는 샷으로 3점을 쓸어 담았다. 스웨덴이 전반을 5-3으로 리드했다.
후반 시작과 동시에 스웨덴이 우위를 점했다. 무려 4실점하며 흔들렸다. 한국이 3-9로 크게 밀렸다. 한국은 6엔드 '파워 플레이'를 사용했다. 믹스더블에선 경기당 한 번 파워 플레이를 사용할 수 있다. 파워 플레이를 신청하면 두 스톤을 모두 코너 쪽에 둔 뒤 해당 엔드를 시작한다.
한국은 승부수를 던졌지만, 분위기를 뒤집지 못했다. 오히려 상대에 또 다시 스틸을 허용하며 3-10으로 크게 뒤졌다. 마침표였다. 한국은 6엔드까지만 진행한 뒤 악수를 청하며 경기를 마감했다.
김선영-정영석 조는 이번 대회 믹스더블 아시아 유일 팀이다. 이들은 올림픽 최종 예선인 퀄리피케이션이벤트(OQE) 플레이오프(PO)에서 승리했다. 올림픽행 '막차'를 탔다.
한국은 5일 오후 6시 5분 개최국 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니-아모스 모사네르 조와 2차전을 치른다. 정영석은 경기 후 방송 인터뷰에서 "경기 결과와 상관없이 컬링 인생에서 좋은 경험이었다. 경기를 길게 봤을 때 상대에게 배우는 게 충분히 있었다. 어떤 것을 보완해야 나갈지 확실히 알게 된 좋은 경기였다"며 "다른 경기에선 초반에는 조금 불안하게 시작하고 끝에 따라가는 경향이 많았는데 오늘은 올림픽 아이스에서 잘 적응해서 초반에 강팀과도 잘 한 것 같다. 그런 부분은 만족스럽다"고 평가했다.
주먹 맞대는 김선영-정영석 (코르티나담페초=연합뉴스) 류영석 기자 = 컬링 믹스더블 국가대표 김선영과 정영석이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 라운드로빈 경기 시작 전 주먹을 맞대고 있다. 2026.2.5
AP 연합뉴스
그러나 패전의 아픔은 지울 수 없었따. 그는 "상대가 잘한 것도 있지만 우리 스스로 무너졌다는 생각을 하고, 다음 경기는 그런 것들을 잘 보완하면 다음 경기는 충분히 가져올 것이라 생각한다"고 강조했다.
김선영은 "첫 경기치고는 초반에 아이스에 잘 적응한 부분이 있다. 결과적으로는 패하게 돼서 아쉽다. 하지만 오늘 아이스에서 많이 느끼고, 배웠다. 다음 경기에서는 오늘의 패배가 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.
이사벨라 브라노와 춤추고 장난친 부분에 대해선 "상대 선수 평소에 흥이 많다. 대회에서도 자주 만난다"며 웃은 후 "그 상황에서 둘다 굳어 있으면 다음 상황이 어렵다고 생각했다. 그래서 조금 분위기를 풀어보려고 떨리지만 그렇게 했다"고 대답했다.
그리고 "아예 안 떨리는 건 아니었다. 그래도 올림픽 경험이 있다 보니 나를 믿자라고 생각하고 들어갔다. 영석이에게 떨리는 모습보다는 '나를 믿고 따라와달라'고 하고 싶은 그런 마음이라 의연하게 대처했다"고 덧붙였다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com