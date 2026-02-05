3년 연속 꼴찌팀 뎁스가 이정도라니...'100안타 보장' 손아섭 영입 포기한 진짜 이유

기사입력 2026-02-05 10:07


한화 손아섭. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 갑자기 튀어나온 임지열에, 이 갈고있는 이형종에, 군에서 돌아온 박찬혁까지...

마지막 FA 손아섭의 거취에 대한 관심이 뜨겁다.

이미 스프링 캠프가 시작된지 한참인데, 손아섭의 새 팀에 대한 얘기는 나오지 않고 있다. 소문만 무성하다.

키움 히어로즈는 손아섭이 갈 수 있는 가장 가능성 높은 팀으로 꼽혔다. 3년 연속 꼴찌. 기본적으로 전력이 약하기 때문이다. 한 시즌 100안타를 보장할 선수가 많지 않다. 선수는 무조건 있으면 있을 수록 좋다.

FA로 영입한다면 보상금 7억5000만원 때문에 부담이 있겠지만, 어차피 원소속팀 한화 이글스에서 '할인가'로 사인앤드트레이드를 하기로 공언을 했기에, 당장 전력 구성에 영향을 미치지 않는 선수를 보내며 손아섭을 데려오는 협상은 충분히 가능했다.

주판알을 튕기지 않은 것도 아니었다. 관심이 있었다. 하지만 싸늘해졌다. 이제 키움은 손아섭 영입 가능성이 '제로'에 가깝다.

왜 그런 것일까. 키움도 결국 손아섭을 쓰려면 외야에 자리를 하나 줘야한다. 지명타자로 쓰기에는 생산성이 떨어진다. 기존 선수들 체력 안배를 위해 지명타자 자리를 고정하면 안되는 이유도 있다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 7회말 1사 1루 손아섭이 3루수앞 내야안타를 치고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/
설종진 감독은 중견수 이주형은 주전으로 못을 박았다. 송성문(샌디에이고)의 빈 자리를 메울 선수로 점찍었다. 필드 플레이어 중 유일하게 주전이라고 하는 선수다. 여기에 외국인 선수 트렌턴 브룩스도 우익수 자리에 고정해야 한다. 외국인 선수를 뽑아놓고 쓰지 않을 수 없다.


결국 남은 건 한 자리. 좌익수다. 그런데 기존 선수들 사기도 생각하지 않을 수 없다. 작년 일취월장해 억대 연봉에, 주장 완장까지 찬 임지열이 있다. 또 올해 키움과 계약 마지막해로 배수의 진을 친 베테랑 이형종도 버티고 있다. 설 감독은 상무에서 병역 의무를 마치고 돌아온 거포 유망주 박찬혁도 주목한다. 여기에 힘 좋은 주성원, 아트 스윙 콤비 임병욱과 박주홍도 주전을 노릴 수 있는 선수들이다. 오죽했으면 당장 컨택트 능력은 1군급이라는 변상권을 지난 시즌 후 방출해버렸다. 변상권은 울산 웨일즈에 합격해 프로 선수 생활을 이어가게 됐다.

따지고보면 생각보다 두터운 키움의 외야 뎁스다. 내야가 부실하지, 외야는 어느 팀에도 밀리지 않는다. 이런 와중에 손아섭을 갑자기 데려오면 치열한 경쟁을 준비하는 선수들에게 좋지 않은 영향을 미칠 걸로 봤다. 물론 손아섭이 와 전성기 시절 활약을 해준다는 보장이 있다면 이와 상관 없이 영입했어야 하겠지만, 그보다 팀에 더 무게를 둔 케이스다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

