대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

기사입력 2026-02-05 08:55


사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 멕시코 한 방송 프로그램에서 그룹 방탄소년단(BTS)과 팬덤을 비하하는 듯한 발언이 나와, 논란이 되고 ?鸚뎬?

4일(현지시간) 멕시코 물티메디오스 '채널 6'(카날 6) 유튜브, 인스타그램 등에 따르면, 지난달 말 방송된 연예 가십 프로그램 '치스모레오(Chismorreo)'에서는 방탄소년단 월드투어 멕시코시티 공연을 둘러싼 티켓 예매 불공정 논란을 주제로 대화가 진행됐다.

방송에서는 좌석 배치 미공개, 수수료 구조 불투명, 재판매 정황 의혹 및 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 대응 조치 등이 소개됐다.

이 과정에서 패널 일부의 발언이 도마 위에 올랐다. 방송인 루이사 페르난다는 샤키라 콘서트 사례를 언급하며 "비싼 티켓에 착취당한다고 느끼면서도 사람들이 선택한다"는 취지로 말했고, 또 다른 출연자인 파비안 라바예는 "17세 딸이 있다면 숙제나 하게 할 것"이라며 특정 가수 콘서트를 언급하는 장면에서 BTS 사진이 함께 노출돼 논란이 커졌다.

사회자가 수습에 나섰지만, 페르난다는 팬들의 학력을 언급하며 근거 없는 비하 발언을 이어갔다.

해당 프로그램은 자극적인 연예 가십을 다루는 포맷으로 알려졌지만, 현지에서도 "선을 넘었다"는 비판이 적지 않다. 멕시코 BTS 팬덤 '아미(ARMY)'를 중심으로 SNS에서는 팬심 조롱과 학력 비하를 지적하는 글이 이어졌고, 일부 팬은 자신의 직업이나 학력을 인증하며 반박하기도 했다.

방탄소년단을 둘러싼 멕시코 방송 논란은 이번이 처음은 아니다. 2018년 한 공영방송 프로그램에서도 외모와 성 정체성을 조롱하는 발언이 나와 거센 비판을 받았고, 당시 진행자가 공개 사과하기도 했다.

방탄소년단은 오는 5월 7일과 9~10일 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 월드투어 공연을 진행할 예정이다. 약 6만5000석 규모 공연으로, 현지에서는 티켓 수요가 100만명에 달할 정도로 높은 관심을 보이고 있다.


셰인바움 대통령 역시 콘서트 추가 개최를 요청하는 등 방탄소년단 공연은 멕시코 내에서 문화적 관심사로 떠오른 상황이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.