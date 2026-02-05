허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

|
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 '포미닛' 출신 허가윤이 갑작스레 세상을 떠난 오빠를 떠올리며 눈물을 쏟아냈다.
그는 발리로 떠난 이유에 대해 "학교 폭력에 휘말린 적이 있었는데 때려도 그냥 맞는 걸 선택했었다. 아무에게도 폭식증인 걸 말하지 못하고 먹다가 뱃가죽이 아파서 멈췄다"면서 힘들었던 한국 생활에 대해 털어놨다.
한편 지난 1월 허가윤은 '세바시 강연' 채널을 통해 오빠의 유품을 정리하며 오열했던 당시를 고백하면 눈물을 쏟은 바 있다.
허가윤은 "당시 오빠가 독립을 한 지 얼마 안 됐을 때였다. 오빠 집에서 유품을 정리하는데 오빠가 한 말이 계속 떠올랐다. 일만 하다가 이렇게 된 게, 하고 싶은 걸 다하지 못한 게 슬프고 안타까웠다"면서 "가전제품 등이 모두 새 거여서 더 마음이 아팠다"고 말했다. 이어 "오빠도 이럴 줄 몰랐을 텐데, 알았다면 아끼지 않고 '다음에', '나중에'라고 하지 않았을 텐데. 얼마나 후회가 될까. 수많은 생각이 들었다"라며 "인생이 너무 허무하다"며 눈물을 흘렸다.
