허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

기사입력 2026-02-05 09:32


[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 '포미닛' 출신 허가윤이 갑작스레 세상을 떠난 오빠를 떠올리며 눈물을 쏟아냈다.

지난 4일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미 예고편에서는 포미닛 출신 허가윤이 출연한 예고 영상이 공개됐다.

영상 속 발리에서 소박한 행복을 찾았다는 허가윤은 "3년째 발리에서 생활 중"이라면서 근황을 전했다.

그는 발리로 떠난 이유에 대해 "학교 폭력에 휘말린 적이 있었는데 때려도 그냥 맞는 걸 선택했었다. 아무에게도 폭식증인 걸 말하지 못하고 먹다가 뱃가죽이 아파서 멈췄다"면서 힘들었던 한국 생활에 대해 털어놨다.


그리고 갑작스레 맞이한 오빠의 사망. 허가윤의 오빠는 평소 지병을 앓고 있었으며, 증세가 악화해 지난 2020년 사망한 것으로 알려졌다.

허가윤은 "오빠가 갑자기 세상을 떠났다고..."라면서 오빠의 사망 소식을 전해 들었던 당시를 떠올리고, "부모님이 '네가 없었으면 우리도 따라가고 싶다'라고 말씀하셨다"면서 이후 가족들과 힘든 시간을 이겨냈던 순간들을 털어놓으며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아냈다.

한편 지난 1월 허가윤은 '세바시 강연' 채널을 통해 오빠의 유품을 정리하며 오열했던 당시를 고백하면 눈물을 쏟은 바 있다.

허가윤은 "당시 오빠가 독립을 한 지 얼마 안 됐을 때였다. 오빠 집에서 유품을 정리하는데 오빠가 한 말이 계속 떠올랐다. 일만 하다가 이렇게 된 게, 하고 싶은 걸 다하지 못한 게 슬프고 안타까웠다"면서 "가전제품 등이 모두 새 거여서 더 마음이 아팠다"고 말했다. 이어 "오빠도 이럴 줄 몰랐을 텐데, 알았다면 아끼지 않고 '다음에', '나중에'라고 하지 않았을 텐데. 얼마나 후회가 될까. 수많은 생각이 들었다"라며 "인생이 너무 허무하다"며 눈물을 흘렸다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.