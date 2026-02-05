정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없다"

정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정시아가 시아버지 백윤식과의 사이를 언급했다.

4일 공개된 케이윌 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 정시아가 출연한 영상이 공개됐다.

정시아는 배우 백윤식 아들인 백도빈과 결혼해 17년 차다. 결혼 때부터 지금까지 시아버지 백윤식과 함께 살고 있는 정시아는 결할 때부터 합가 하기로 합의했냐는 질문에 "지금 돌이켜 보면, 그땐 너무 어렸고 결혼한 친구들의 조언도 들을 때가 없었다. 자연스럽게 물 흐르듯이 됐다. 많은 생각을 하고 선택을 한 건 아니다. 그 당시엔 저도 너무 뭘 몰라서 시아버지랑 산다 이런 거에 대한 개념이 아예 없었다"고 털어 놓았다.

이어 불편함에 대해 묻자, 정시아는 "불편함을 크게 느끼지않았다. 왜냐면 둘만 살아본 적이 아예 없으니까 어떤 느낌일지를 모른다"고 답했다. 그러면서 "근데 요새 17년 만에 나의 삶을 돌이켜 보고, 학부모들을 만나서 대화를 나눠보면 저처럼 사는 사람이 없더라. 내가 다른 사람보다 좀 불편하긴 하다"고. "예를 들어 다른 사람들은 집 밖을 나갈 때 옷을 갈아입지만, 제 방을 나갈 때 옷을 갈아 입는다. 옷차림에 신경 쓴다", "거실 소파에 누워서 TV를 본 적이 17년 동안 없다"는 등을 언급해 눈길을 끌었다.

그러면서도 "한편으로 생각하면 그건 저만 그런게 아니라 아버님도 그러실 거다. 가족 간의 서로 간의 배려라고 생각을 해서 나쁘게는 생각을 안 한다"고 덧붙였다.


정시아는 "남편과 둘만 살아봤으면 어땠을까 생각한다. 둘만 있었던게 신혼여행 5박 6일이 다다"라고 살짝 털어 놓다가도, "저희 아버님은 라이드도 해주신다. 저는 산부인과도 혼자간 적이 없다"면서 장점을 늘어놓았다.

하지만 "굉장히 친한 사람이면, (시부모님과 같이 사는 것에 대해) 다시 한번 생각해봐라 하겠다"면서 "내 딸이라면 절대 반대다"고 강조해 웃음을 안겼다.

이어 정시아는 "부모님과 함께 사는게 쉽지 않다. 성인 대 성인이 추구하는 삶의 방향이 다르다. 어른을 챙겨야 하는 부분이 있다"고 덧붙였다.


정시아는 분가 생각을 한 적이 있냐는 질문에, "내 삶에서 분가는 없다를 받아들인 상태다"라면서 "아들 놓고 얼마 안되서 아빠가 돌아가셨다. 이제야 엄마 아빠의 마음을 깨닫는 시점에 돌아가졌고, 그때 아빠한테 못 해 드린 걸 아버님께 해드려야겠다 다짐했다"고 말하며 울컥하기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.