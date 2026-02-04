박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

기사입력 2026-02-04 21:30


박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박호산이 전처의 결혼식을 언급하며 쿨하게 웃었다.

4일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게' 에서는 배우 박호산과 정영주가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 박호산은 이혼 이후 두 아들과 함께 생활했던 과거를 언급했다. 꿈을 포기 하지 않으면서 두 아들을 키우기 위해 안 해본 일이 없다는 그는 "생수 회사에 오래 있었다. 새벽에 나가서 아무리 늦어도 오전 10시면 끝났다. 20리터 생수통을 계속 내리는 일이었는데, 그게 짭짤했다. 월급 200만 원 정도였다"라고 했다. 이에 이영자 역시 "나도 연극을 해봤잖아. 연극 만으로는 생활을 할 수가 없다"라며 격하게 공감하기도.

박호산의 둘째 아들은 최근 '내 새끼의 연애'에 출연한 바 있다. 이에 두 아들들의 연애사를 다 알고 있다는 박호산은 "큰애는 (연애를) 너무 안 했고, 둘째는 그렇게 연애하더니 너무 많아서 둔감해진 것 같다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

그는 "(이혼 후) 일부러 큰 원룸에서 자유롭게 생활했다. 그러면서 용돈도 자율 배식처럼 줬다"면서 "서랍에 돈을 두면, 아이들이 용도를 적고 가지고 나갔다. 여자친구가 생기면 특별 용돈을 따로 줬다. 그러니까 여자친구 이름도 얘기하고 그랬다"라며 아들들의 연애사를 알 수 밖에 없었던 환경임을 덧붙였다.


박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('…
특히 박호산은 "아무데서도 안 한 이야기 하나 할게요"라며 웃으며 이야기를 꺼냈다. 그는 "어느 날 연극도 없고 쉬고 있는데, 아이들이 안절부절 하면서 같이 옷을 차려 입더라"며 "어디가냐고 물으니까, '엄마 결혼식'이라고 했다. 귀엽더라"고 웃었다. "말이 웃기지 않냐"는 그는 "이혼 하면서 아이들과 세 가지를 약속했다.엄마 언제든지 만나고 연락해도 괜찮은데, 아빠 한테 엄마 이야기, 엄마 한테 아빠 이야기 전하지 말고 우리가 어디 사는지 전하지 말라고 했다. 그래서 아이들이 엄마 결혼식도 이야기 못 했던 거다. 그날 아침이 너무 기억난다"고 유쾌하게 웃었다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

2.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

3.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

4.

신지, 5월 결혼 앞두고 경사…'빚만 10억' 사업가 살렸다 "한 달 매출 30억 돼"

5.

김대호, 프리 선언 1주년 '대성공'…9개월 만에 연봉 4배=4억 벌었다

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

2.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

3.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

4.

신지, 5월 결혼 앞두고 경사…'빚만 10억' 사업가 살렸다 "한 달 매출 30억 돼"

5.

김대호, 프리 선언 1주년 '대성공'…9개월 만에 연봉 4배=4억 벌었다

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

2.

[현장인터뷰] 커리 넘은 3점 14개 대기록 허웅, 이상민 감독 "그 감각 이어가기를"

3.

[오피셜] 韓 역대급 발표 257억 이적 성사, 'EPL 이적 무산' 오현규 베식타스로 갑니다...베식타스 공식발표 "협상 시작"

4.

강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.