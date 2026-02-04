강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정
|강백호. 사진제공=한화 이글스
|최형우 괌캠프. 사진제공=삼성 라이온즈
[스포츠조선 정현석 기자]토미 라소다 LA다저스 특별고문은 "1년 중 가장 슬픈 날은 야구가 끝나는 날"이라고 했다.
그렇다면 오는 3월12일은? 1년 중 가장 기쁜 날이다. 야구가 시작되는 날이기 때문이다.
KBO는 4일 2026 KBO 시범경기 일정을 공식 발표했다. 3월 12일(목)부터 24일(화)까지 13일간 열리며, 팀당 12경기씩 총 60경기를 치른다.
올해 시범경기 개막전의 가장 큰 관전 포인트는 이적 후 첫 경기를 치르는 '이적생' 새 얼굴들의 활약이다.
3월 12일 오후 1시, 전국 5개 구장에서 펼쳐지는 개막전은 겨우내 갈증을 풀기 위한 팬들의 야구열망에 새로운 스타를 보기 위한 팬들의 긴 행렬이 이어질 전망.
두산-키움전이 열리는 이천에서는 두산 베어스의 내야 사령관으로 변신한 박찬호가 두산 팬들에게 첫 인사를 건넨다.
|김현수. 사진제공=KT 위즈
한화 -삼성전이 열리는 대전에서는 한화의 오렌지 유니폼을 입은 거포 강백호와, 친정팀 삼성으로 복귀한 최형우의 파워 대결이 불을 뿜을 전망. 가장 핫한 첫 날 매치업이 될 것으로 보인다.
KIA-SSG전이 열리는 광주에서는 KIA 타이거즈의 마운드를 지키게 된 김범수와 SSG 랜더스의 중심 타선으로 합류한 김재환의 투타 맞대결 성사에 관심이 쏠린다.
|지긋지긋하다는 김범수(오른쪽)와 이태양. 올해부터 나란히 KIA 타이거즈 유니폼을 입는다. 사진제공=KIA 타이거즈
|FA가 아닌 자유계약으로 풀린 김재환이 SSG 랜더스와 계약했다. 사진제공=SSG 랜더스
롯데-KT전이 열리는 사직에서는 군복무를 마치고 롯데로 돌아온 거포 한동희와 KT 위즈의 새로운 해결사로 낙점된 김현수의 뜨거운 방망이 대결을 볼 수 있다.
|롯데 한동희. 김해공항=한동훈 기자
마산에서는 투혼의 5강팀 NC 다이노스와 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 맞대결을 필친다.
한편, 4일 현재 유일한 미계약 FA 손아섭이 과연 어느 팀 유니폼을 입고 시범경기 개막전에 나설지 초미의 관심사다.
|22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국을 준비하고 있는 박준현. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/
|24일 오후 NC 다이노스 선수단이 인천공항을 통해 전지훈련이 열리는 미국으로 출국했다. 포즈를 취하고 있는 신재인. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.24/
한편, 이번 시범경기에서는 각 구단이 심혈을 기울여 선발한 루키 선수들이 팬들을 만난다. 개막 엔트리 진입을 위해 패기 넘치는 플레이를 선보일 전망.
|인터뷰에 임한 한화 오재원. 김영록 기자
키움 박준현, NC 신재인, 한화 오재원, 롯데 신동건, SSG 김민준, 두산 김주오, LG 박준성, 삼성 이호범 장찬희 등이 주목받을 새 얼굴들이다.
한편, 개막을 앞두고 각 구장은 홈 팬을 맞기 위한 그라운드 재정비를 실시한다.
잠실(3월12~20일), 대구(12~20일), 고척(전 기간), 문학·수원·창원(12~15일), 광주(16~20일) 등 각 구장 공사 상황을 피해 경기가 편성됐다.
모든 시범 경기는 오후 1시에 시작되며 연장전과 더블헤더는 실시하지 않는다. 취소된 경기는 재편성되지 않는다.
비디오 판독은 팀당 2회 신청 가능하며, 2회 연속 번복 시 1회가 추가된다. 특히 이번 시즌부터는 체크 스윙 비디오 판독이 팀당 2회씩 별도로 부여돼 판정의 정확성을 높일 예정이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
