[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

기사입력 2026-02-04 19:01


[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 하정우가 연인 차정원과 교제를 정식으로 인정했다.

하정우는 4일 스포츠조선을 통해 "오늘 결혼 관련 기사가 계속 나왔는데, 차정원과 교제는 사실이다. 예쁜 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

이어 "아직 결혼을 한 것도 아닌데, 너무 많은 축하와 관심을 받고 있다. 축하해 줘서 감사하다"며 "7월 결혼은 아버지(김용건)께서 그냥 하신 말씀인 것 같다. 연인 차정원과 여름에 결혼하고 싶다는 생각이었지 아직 정해진 것은 없다"고 덧붙였다.

앞서 이날 한 매체는 하정우가 오는 7월 비연예인 예비 신부와 결혼식을 올린다고 보도했다. 이 매체는 예식장 관계자를 통해 "최근 하정우가 서울 시내 여러 예식장을 직접 알아보고 다녔다. 학객 규모와 동선, 보안 등을 비교적 꼼꼼하게 체크하는 모습이었다. 날짜가 확정되지 않았지만 7월 전후로 논의가 오간 것은 맞다"고 덧붙였다.

하정우의 연인으로 알려진 비연예인 예비 신부는 모델 출신 배우이자 인플루언서로 활동 중인 차정원이었다. 지난 2020년 인연을 맺은 두 사람은 동료에서 연인으로 발전해 6년째 사랑을 키워가고 있다. 영화계에서는 이미 알려진 소문난 커플 중 하나였던 두 사람은 올해 본격적으로 결혼 이야기가 오가면서 조금씩 준비를 시작했다는 후문이다.

실제로 하정우와 차정원은 올해 7월 서울 중구에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 계획하기도 했지만 여러 스케줄로 식 일정이 미뤄졌다. 이 과정에서 두 사람의 결혼설이 수면 위로 드러난 것이다.

본지를 통해 차정원과 열애를 공식적으로 인정한 하정우가 올해 오랜 사랑의 결실을 맺을지 귀추가 주목된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

2.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

3.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

4.

[SC이슈] 판타지오, 연이은 세금 해명..김선호 "무지해 죄송, 세금 추가 납부 완료"·차은우 "'어제연 청담'과 무관"

5.

[속보] '음주뺑소니' 김호중, 안티팬 대상 7.6억 손해배상소송 패소

연예 많이본뉴스
1.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

2.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

3.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

4.

[SC이슈] 판타지오, 연이은 세금 해명..김선호 "무지해 죄송, 세금 추가 납부 완료"·차은우 "'어제연 청담'과 무관"

5.

[속보] '음주뺑소니' 김호중, 안티팬 대상 7.6억 손해배상소송 패소

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.