함소원·진화, 이혼 후 친정母와 1년간 동거 "장모님한테 문 닫으라고…충격" ('동치미')

4일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '함소원, 이혼 후 한집에서 친정엄마·진화·딸 혜정과 1년간 동거했다?!'는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
정신과전문의 이광민을 찾아간 함소원은 "저희가 2022년 12월에 이혼을 끝내고 2023녀에 베트남에 갔을 때 진화 씨가 베트남에 와서 다같이 산 적이 있다. 친정엄마, 진화 씨, 나 혜정이가 같이 사는 상황이 있었다"고 밝혀 이광민도 놀라게 했다.
함소원은 "이혼 수속을 다 해놓고 저는 베트남에 왔다. 근데 진화 씨가 '자기는 어디 가서 사냐'는 거다"라며 그때 함께 동거를 하게 됐다고 밝혔다. 함소원은 "같이 사니까 어떠냐면 우리 둘이 살 때는 친정엄마가 오실 땐 안 싸우지 않냐. 베트남에 같이 사니까 둘이 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 싸우는 모습을 친정엄마가 보니까 어떻게 해야 될지 모르겠더라. 거의 1년을 지냈다"고 토로했다.
함소원은 "엄마 입장에서는 이혼한 애가 갑자기 들이닥치더니 가지도 않고 이러고 있는데 맨날 드러누워서 저게 뭐 하는 거야? 이런 생각이 들었을 거다. 젊은 사람들은 누워서 핸드폰 하지 않냐"고 밝혔다.
이에 이광민은 "그나마 진화 씨가 상태가 좋고 자기 앞가림도 하고 일도 하고 사회적 역할도 하면 '그래. 내가 조금 도와줘야지' 생각할 수 있는데 그것도 아니고 이미 이혼한 데다가 정서적으로 불안하고 미래도 안 보이고. 따지고 보면 남이 이 집안에 나랑 있으니 속에 천불이 날만 하다"고 친정엄마의 입장을 대변했다.
함소원은 "엄마가 말씀해주신 건데 엄마가 기가 찬 얘기 하나 해주겠다며 진화씨가 방 안에 누워서 장모님을 불렀다더라. 그래서 갔더니 '문 좀 닫아달라'고 하더라"라며 "저희 삼남매는 아빠가 사기 당해서 망하고 주식 망하고 힘들게 하니까 우리는 정말 엄마 말을 잘 들었다. 근데 진화 씨는 정말 아이처럼 한다. 엄마가 다 해주는 환경에서 자라니까. 진화 씨의 행동이 엄마한테는 아빠를 떠올리게 했을 수 있겠다는 생각이 들었다'고 털어놨다.