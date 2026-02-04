'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

[스포츠조선 정유나 기자] 전 리듬체조 선수 손연재의 유쾌한 부부 일상이 공개됐다.

4일 손연재의 유튜브 채널에는 '결혼 4년차 부부의 흔한 티키타카'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

영상에는 집에서 홈트레이닝을 하는 손연재의 모습이 담겼다. 헬스용 자전거를 타며 손연재는 "너무 하기 싫지만 (남편과) 약속을 해버렸다"면서 남편을 바라봤다.

이에 남편은 15분가량 자전거를 타겠다며 "대신 15분을 힘들게 타야한다"고 말했다. 그러나 손연재는 "나는 여유있게 타겠다"고 응수했다. 그러자 남편은 "그럼 운동이 안된다"고 단호하게 말했고, 이에 손연재는 "하는게 어디냐"며 귀여운 투정을 부려 웃음을 자아냈다.


해당 영상을 본 네티즌들은 전 리듬체조 국가대표 출신인 손연재에게 운동에 대해 조언하는 남편의 모습에 주목했다. 댓글에는 "과감한 남편의 조언", "뭔가 거꾸로 된 상황", "손연재도 남편 앞에서는 천상 여자다" 등 반응이 이어졌다.

앞서 손연재는 최근 둘째 임신을 준비하며 2kg 증량 계획을 세웠다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상 금융계 남성과 결혼했으며 슬하에 아들 1명을 뒀다.

