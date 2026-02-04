김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

기사입력 2026-02-04 13:40


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김선호가 탈세 의혹이 제기된 1인 법인과 관련해 개인소득세 추가 납부를 완료하며 논란 진화에 나섰다. 같은 소속사 소속인 차은우가 법적 대응을 택한 것과는 정반대의 행보다.

4일 김선호의 소속사 판타지오는 공식 입장을 통해 김선호가 보유했던 1인 법인의 폐업 절차와 세금 정산 현황을 상세히 공개했다.

소속사에 따르면 해당 법인은 2024년 1월 설립돼 2025년 2월 판타지오와 전속 계약을 체결하기 전까지 운영됐으며, 오해 소지가 있다는 판단 이후 최근 1년 이상 실질적인 사업 활동은 이뤄지지 않았다.

판타지오는 "김선호가 법인 운영에 대한 이해가 부족했던 점을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역과 가족 급여, 법인 차량을 모두 정리했다"며 "해당 법인을 통해 과거 정산받은 금액에 대해서는 이미 납부한 법인세 외에 개인소득세까지 추가 납부를 완료했다"고 밝혔다.

현재 해당 법인은 폐업 절차를 진행 중이며, 행정적인 마무리 단계에 접어든 상태다.

소속사 측은 "김선호는 법인 설립과 유지 과정에 대해 깊이 반성하고 있으며, 고개 숙여 사과의 뜻을 전했다"고 덧붙였다.

이와 달리 같은 소속사 차은우의 대응은 완전히 다른 방향으로 흘러가고 있다.

차은우는 모친이 운영한 개인 법인과 관련한 탈세 의혹이 불거지자, 국내 5대 대형 로펌 중 하나인 법무법인 세종을 선임하고 국세청의 과세 처분에 대한 법적 대응을 준비 중이다.


이 과정에서 조세·송무 분야에 강점을 지닌 로펌을 택했다는 점, 그리고 국세청 고위직 출신 인사가 소속돼 있다는 점이 알려지며 전관예우 논란까지 불거졌다.

업계에서는 차은우 측이 단순 소명에 그치지 않고 향후 불복 절차까지 염두에 둔 전략적 선택을 한 것으로 보고 있다.

반면 대중 사이에서는 사과 메시지와 법적 대응이 병행되는 태도에 대한 비판적인 시선도 이어지고 있다.

결과적으로 같은 소속사, 같은 '탈세 의혹' 국면 속에서 두 배우는 전혀 다른 해법을 선택했다.

김선호의 수습 국면이 여론 반전에 성공할 수 있을지, 차은우의 법적 대응이 어떤 결론으로 이어질지 관심이 쏠린다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.