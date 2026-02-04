박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

기사입력 2026-02-04 11:04


박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박나래가 각종 의혹으로 활동을 중단한 가운데, 그가 촬영을 마친 디즈니+ 예능의 공개 일정이 확정됐다.

디즈니+ 오리지널 예능 운명전쟁49는 오는 2월 11일 첫 공개를 확정하고 '운명' 포스터와 예고편을 함께 공개했다.

제작진은 이날 총 4개의 에피소드를 선보일 예정이며, 이후 매주 순차적으로 공개해 총 10편으로 시청자를 만난다.

'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 한자리에 모여 다양한 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다.

박나래는 논란이 불거지기 전 전현무, 박하선, 신동, 강지영과 함께 MC로 이미 촬영을 마친 상태다.

다만 박나래의 방송 분량이 그대로 공개될지 여부는 아직 정해지지 않았다.

제작진은 지난해 12월 편집 관련 질문에 대해 "현재까지 결정된 사안은 없다"며 "추후 변동 사항이 있을 경우 안내하겠다"고 밝힌 바 있다. 이에 따라 박나래가 실제 방송에 등장할지에 관심이 쏠리고 있다.

앞서 박나래는 전 매니저를 둘러싼 갑질 의혹을 비롯해 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급, 불법 의료 행위 등 다수의 의혹에 휘말렸다. 논란이 확산되자 그는 공식 입장을 통해 "전 매니저들과의 오해를 풀었지만 모든 책임은 제 불찰이라 생각한다"며 "모든 것이 정리되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다"고 밝혔다.


활동 중단 선언 이후 처음 공개되는 프로그램이라는 점에서 '운명전쟁49'는 공개 전부터 주목을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

3.

신동엽, '발레 전공' 딸 한예종·서울대 동시 합격..자식 농사 성공

4.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

5.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

3.

신동엽, '발레 전공' 딸 한예종·서울대 동시 합격..자식 농사 성공

4.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

5.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

3.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

깜짝 결단! '김민재 필요 없어' 뮌헨 매각 1순위→"3옵션 자리 日선수로 충분"…'우파 재계약'에 신바람

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.