2군행 거부권을 요구할 수도 없고...'한화와 계약' 답은 정해져있는데, 손아섭은 뭘 주저하는 것일까

[스포츠조선 김용 기자] 돈, 계약 기간 문제가 아닌 건가.

마지막 FA 손아섭의 계약이 감감무소식이다.

KBO리그 안타 역사를 바꾼 최고의 교타자. 아무리 나이가 들었다고 해도 이렇게 '찬밥 신세'가 될 줄은 누구도 몰랐다.

손아섭에게 관심이 있는 팀은 없다. 그나마 지난해 트레이드로 데려온 한화 이글스가 '의리'로 그와의 계약을 추진중이다. 다만, 단년 계약에 연봉도 초라할 것으로 예상된다.

처음에는 손아섭이 계약 조건 때문에 버티는 걸로 보였다. 두 번의 FA 계약을 하며 98억원, 64억원을 받았던 초고액 연봉자였기에 자존심이 상할 수 있었다.

하지만 시간만 흘렀고, 이제 모든 팀들이 스프링 캠프로 떠난 상황이다. 더 시간을 끌어봤자 선수 손해다. 은퇴를 하지 않을 거라면 하루라도 빨리 도장을 찍고 캠프 합류를 타진하는 게 시즌 준비에 있어 나은 일이다.


냉정하게 이제 다른 길이 없다. 한화가 제시한 안에 도장을 찍는 수밖에 없다. 현역 커리어를 이어가려면 말이다. 그런데 왜 결정을 못하는 것일까.

이 상황이면 기간과 돈 문제는 아닐 것이다. 손아섭이 원하는 건 출전 기회다. 그래야 역사상 최초의 3000안타 도전 발판을 마련할 수 있다.


그렇다고 단년 계약 선수가 구단에 2군행 거부권, 출전 보장권 등을 요구할 수도 없다. 그런데 한화는 뎁스가 두터운 팀이다. 100억원을 주고 데려온 강백호를 아프지만 않다면 뺄 일이 없다. 거기가 딱 손아섭 자리였다. 손아섭 입장에서는 한화에서는 도저히 1군에서 뛰기 힘들다는 계산을 하고 있을지 모른다.

그럴 바에는 갑자기 자신을 원하는 팀이 나올 때까지 기다리자는 마음을 먹었을 수도 있다. 어차피 정상적인 캠프 소화 시나리오는 망가졌다. 베테랑이라 혼자 몸 만드는 건 문제가 없다. 캠프에서 부상자가 나오거나, 기대 이하 선수가 나오는 팀이 갑자기 손아섭을 원할 수도 있다.

하지만 그런 이상적인 상황이 나올 확률은 떨어진다. 그러니 손아섭도 한화의 마음이 바뀌기 전에 결정하는 게 나을 수도 있다. 지난해 하주석도 끝까지 버티다 한화와 단년 FA 계약을 체결했다. 스프링 캠프도 못갔다. 이도윤, 황영묵 등 뛰어난 후배들이 있어 1군에서 볼 수 없을 거란 전망이 지배적이었다. 하지만 지난해 한국시리즈 한화 내야를 지킨 선수는 하주석이었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

