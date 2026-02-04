80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

두산 베어스 선수단이 23일 인천공항을 통해 전지훈련지인 호주 시드니로 출국했다. 박찬호가 동료들과 이야기를 하고 있다. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.23/
FA 최대어 박찬호가 두산과 4년 총액 80억원에 계약했다. 사진제공=두산 베어스
[스포츠조선 이종서 기자] 2026년 프로야구 시범경기 일정이 발표됐다.
KBO는 4일 오는 3월12일부터 24일까지 진행되는 시범경기 일정을 발표했다. 팀당 12경기씩 총 60경기가 치러진다.
개막전은 이천(키움-두산), 대전(삼성-한화), 광주(SSG-KIA), 사직(KT-롯데), 마산(LG-NC) 5개 구장에서 펼쳐진다.
이번 시범경기 일정은 그라운드 공사 등으로 사용이 불가한 구장(잠실: 3월 12일(목)~20일(금)/ 고척: 3월 12일(목)~24일(화)/ 문학: 3월 12일(목)~15일(일)/ 수원: 3월 12일(목)~15일(일)/ 대구: 3월 12일(목)~20일(금)/ 광주: 3월 16일(월)~20일(금)/ 창원: 3월 12일(목)~15일(일))의 상황을 고려해 편성했다.
지난 시즌 종료 후 FA로 두산 베어스와 4년 총액 80억원에 계약한 박찬호는 두산 유니폼을 입고 잠실구장보다 이천 두산베어스파크 그라운드를 먼저 밟게 됐다. 아울러 박찬호는 잠실 첫 경기인 3월21일에 친정 KIA 타이거즈를 만나기도 한다.
15일 인천공항 제2터미널을 통해 삼성 라이온즈 류지혁, 최형우가 1차 캠프 괌으로 출국했다. 출국을 준비하는 최형우. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/
이 외에 KIA에서 삼성으로 이적한 최형우는 23일 대구에서 친정 KIA를 만나고, LG에서 KT로 이적한 김현수는 16일 새로운 홈 수원에서 옛 동료를 맞이한다.
외야수 최원준(NC→KT)은 21일 수원, 포수 한승택(KIA→KT)은 14일 광주에서 친정팀과 경기를 한다.
강백호(KT→한화), 김범수(한화→KIA)는 시범경기에서 친정 맞대결을 피하게 됐다.
한편, 시범경기는 소속선수 및 육성선수가 출장 가능하며, 출장 선수 인원 제한은 없다. 모든 시범경기는 오후 1시에 개시되고 연장전과 더블헤더는 실시하지 않는다. 취소 경기는 재편성되지 않으며, 비디오 판독은 각 팀당 2회 신청 가능하다(단, 2회 연속 판정 번복 시 1회 추가). 또한, 체크 스윙 비디오 판독도 팀당 2회 부여된다 단, 번복 시 기회는 유지된다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com