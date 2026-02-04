10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 조혜련이 아들 우주를 향한 그리움을 드러냈다.
조혜련은 3일 "그리 때문에 울컥! 내일 '라디오스타'"라고 자신이 출연한 방송을 예고했다.
조혜련은 4일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'에 김원준, 한해, 그리와 출연한다. 이날 방송에서는 전역 후 방송에 초고속 복귀한 그리가 아버지 김구라 앞에서 해병대식 전역 신고를 하고 큰절을 올리는 모습이 공개될 예정이다.
이와 함께 조혜련은 "우주 보고싶다"는 짧은 글로 아들을 향한 그리움을 전해 눈길을 끌었다.
앞서 조혜련은 지난해 10월 '놀면 뭐하니?' 유튜브 채널에 출연했을 당시 아들 우주의 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 "우주가 23살인데 오늘 미국으로 간다. 유학이 아니라 성경을 6개월 배우며 훈련을 받는다"며 "이후에는 시드니로 워킹 홀리데이를 간다"라고 설명했다.
특히 조혜련은 아들이 두고 간 편지를 떠올리며 울컥하는 모습을 보이기도 했다. 편지에는 늘 열심히 살아가는 엄마를 닮고 싶고 존경하는 아들의 마음이 담겨 있었다. 또한 재혼한 남편을 이전에는 '아저씨'라 부르던 아들이 이번 편지에서는 '사랑하는 아버지'라 적어, 조혜련의 마음을 울렸다.
한편 조혜련은 2012년 전남편과 이혼했으며, 2014년 두 살 연하의 사업가와 재혼했다. 슬하에는 1남 1녀를 두고 있다.
