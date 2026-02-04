[현장인터뷰] 커리 넘은 3점 14개 대기록 허웅, 이상민 감독 "그 감각 이어가기를"

최종수정 2026-02-04 19:01

[현장인터뷰] 커리 넘은 3점 14개 대기록 허웅, 이상민 감독 "그 감…
사진=KBL

[고양=스포츠조선 김대식 기자]이상민 부산 KCC 감독은 허웅이 '미친' 감각을 이어가길 바랐다.

이상민 감독이 이끄는 KCC는 4일 고양소노아레나에서 고양 소노와 '2025~2026 LG전자 프로농구' 5라운드 맞대결을 펼친다.

지난 2일 진행된 서울 SK전에서 허웅은 역사적인 기록을 만들어냈다. 마치 농구 역사상 최고의 슈터인 스테판 커리를 연상하게 만들었다. SK를 상대로 허웅은 3점슛 14개(14/23), 야투 16개(16/26), 자유투 5개(5/6)를 성공하면서 51점을 터트렸다.

커리를 넘은 대기록이다. 커리의 한 경기 최다 3점 기록은 2016년 11월 뉴올리언스 펠리컨스전 13개다. 허훈의 단일 경기 3점슛 14개는 NBA 역대 단일 경기 최다 3점 기록 보유자인 클레이 탐슨과 똑같다. 탐슨은 커리와 함께 2010년대 골든 스테이트의 왕조를 만들었던 역사적인 슈터다.

이런 기록을 매일처럼 터트리긴 힘들기에 이상민 감독은 허웅에게 큰 부담감을 줄 생각이 없었다. 다만 지금의 분위기를 이어가기는 바랐다. "1경기 3점슛 13~14개는 굉장한 기록이다. 다른 기록도 마찬가지지만 이런 모습이 연이틀 나오기 힘들다. 다만 저는 그 감각을 유지했으면 하는 게 개인적인 바람'이라고 말했다.

허웅도 이날 경기를 앞두고 동기부여가 가득할 것이다. KBL 최고의 선수 중 한 명인 허웅이지만 국가대표팀에 또 발탁되지 않았다. 한국 역사상 첫 외국인 사령탑인 니콜라이스 마줄스 감독은 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아예선을 앞두고 발표한 국가대표팀 명단에서 허웅을 제외했다.

한편 허웅을 막아야 하는 손창환 소노 감독은 에이스 이정현에게 허웅을 맡겼다. "SK전 보면 어떻게 막아야 하나 싶었지만 그래도 준비했다. 허웅의 득점을 막고 최대한 다른 쪽으로 돌리자고 했다"


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

2.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

3.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

4.

[SC이슈] 판타지오, 연이은 세금 해명..김선호 "무지해 죄송, 세금 추가 납부 완료"·차은우 "'어제연 청담'과 무관"

5.

[속보] '음주뺑소니' 김호중, 안티팬 대상 7.6억 손해배상소송 패소

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.