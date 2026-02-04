올스타 친필 사인 실착 유니폼 얻고 기부까지…유니폼 경매 행사 개최

기사입력 2026-02-04 17:23


올스타 친필 사인 실착 유니폼 얻고 기부까지…유니폼 경매 행사 개최
사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] 올스타 선수의 친필 사인이 있는 유니폼을 얻을 기회가 열린다.

한국배구연맹은 4일 "지난 1월 25일(일) 춘천 호반체육관에서 성료한 진에어 2025~2026 V-리그 올스타전에 참가한 올스타 선수들의 실착&친필 사인 유니폼 총 38벌(올스타 미출전 선수 허수봉, 알리 제외)을 4일(수) 오후 2시부터 10일(화)까지 6일간 경매를 진행한다"고 밝혔다.

올스타 선수 실착&친필 사인 유니폼 1벌과 인증서 1부로 구성된 이번 경매의 시작가는 10만원으로 호가 20만원 이하면 5000원 단위, 호가 20만원 이상이면 1만원 단위로 1인당 입찰 횟수 제한 없이 진행된다.

KOVO 통합 홈페이지 가입 후 본인인증을 완료한 성인이면 누구나 참여 가능하며, 경매 종료 후 24시간 이내에 결제를 완료해야 하는데, 미결제 또는 결제 포기 의사를 밝힐 시 차순위 입찰자에게 결제 기회가 부여된다.

판매금은 전액 유소년 배구 발전 기금으로 사용될 예정이다. 자세한 내용은 KOVO 홈페이지을 통해 확인 가능하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.