악! 이정후 크리스마스에 대굴욕! 초황당 실책, 박제 당했다 → MLB …

[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후가 저지른 실수가 '2025년 베스트'에 뽑히고 말았다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 24일(한국시각) 2025시즌 황당한 실책 13개를 뽑아 소개했다. 이정후가 아웃카운트를 착각해 공을 관중석으로 던져버린 사건이 9위에 선정됐다.
MLB닷컴은 올해를 마무리하면서 '블루퍼 존(The Blooper Zone)'이라는 이름으로 2025년 가장 기묘하고 이상한 장면 13개를 공개했다. 이 가운데 이정후의 플레이는 전체 9위에 이름을 올렸다. MLB 공식 홈페이지가 직접 '올해의 진풍경'으로 분류한 장면이라는 점이 눈길을 끈다.
문제가 된 장면은 9월 27일 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 나왔다.
샌프란시스코가 6-3으로 앞선 8회초 1사 1루였다. 콜로라도 헌터 굿맨이 때린 타구가 중견수 이정후 방면으로 길게 비행했다. 이정후는 낙구 지점을 신속하게 포착했다. 이정후는 안정적으로 뜬공 처리했다.
후속 동작이 커다란 화제를 모았다. 이정후는 공을 관중석으로 던져버렸다. 자연스럽게 몸을 돌려 뛰어서 들어오다가 멈췄다. 순간적으로 이닝이 종료됐다고 착각했다가 아직 2아웃이라는 사실을 뒤늦게 인지한 것처럼 보였다. 이정후는 오른손을 들어 손가락 2개를 펼쳐 보이며 2아웃임을 재차 확인했다.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants reacts after hitting a single and reaching second base in the bottom of the seventh inning at Oracle Park on September 26, 2025 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sep 26, 2025; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants center fielder Jung Hoo Lee (51) runs for third base on a triple against the Colorado Rockies during the second inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images
San Francisco Giants' Jung Hoo Lee, right, high-fives teammate Spencer Bivens (76) after a baseball game against the Colorado Rockies, Sunday, Sept. 28, 2025, in San Francisco. (AP Photo/Thien-An Truong)
MLB닷컴은 '차 문을 닫고 나서야 키를 안에 두고 내렸다는 걸 깨닫는 순간, 출근해서 가방을 열어보니 노트북을 부엌 식탁에 두고 왔다는 사실을 떠올리는 순간 그 기분을 아는가. 만약 그 장면을 3만명이 지켜보고 있다면 어떨까'라며 이정후를 위로했다.
MLB닷컴은 '이정후도 비슷한 기분이었을 것이다. 이정후는 올해 개인 응원단까지 생길 정도로 눈부신 활약을 펼쳤다. 그의 2025시즌은 하이라이트로 가득했지만 이 장면만은 예외였다'고 정곡을 찔렀다.
MLB닷컴은 '이정후는 다른 선수들이 전혀 움직이지 않는 것을 보고서야 아웃카운트를 잘못 세었다는 사실을 깨달았다. 그러나 그의 표정은 마치 원래 알고 있었다는 듯했다'며 웃음을 자아냈다.