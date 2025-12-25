대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜…

올해 최강 투수를 트레이드 매물로 내놓는다? 메이저리그 역사상 단 4회 뿐이었던 '충격 빅딜'이 이번 스토브리그에서 재연될 조짐이다.
디트로이트 타이거즈가 절대 에이스 타릭 스쿠발 트레이드 가능성을 공개적으로 열어놨다. 스쿠발이 오프시즌에 이적하면 사이영상 투수가 그 시즌에 트레이드 된 역대 5번째 사레에 이름을 올린다. 데이비드 콘, 로저 클레멘스, R.A.디키, 페드로 마르티네스가 그 주인공이었다.AP연합뉴스
미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 24일(한국시각) '디트로이트 타이거즈가 스쿠발을 두고 중대한 기로에 섰다. 스쿠발은 올 겨울 내내 화제의 중심이다. 윈터미팅에서 거의 모든 대화의 주제로 거론됐다'고 보도했다.
스쿠발은 디트로이트를 상징하는 투수다. 스쿠발은 2024년 2025년 연속해서 아메리칸리그 사이영상을 석권했다. 2020년 디트로이트에서 데뷔한 원클럽맨이다.
이제 서비스타임이 1년 남았다. 2026시즌을 마치면 FA로 풀린다. 업계는 연장 계약 가능성은 거의 없다고 관측한다.
디트로이트는 선택을 해야 한다. 스쿠발이 가장 비쌀 때 팔아서 유망주를 잔뜩 모아 미래를 도모할 것인지, 스쿠발이 있을 때 마지막으로 우승 도전을 위한 가속 페달을 힘껏 밟아볼 것인지 결정해야 한다.
공교롭게 디트로이트의 상황이 애매하다. 우승을 노릴 정도로 전력이 탄탄하지도 않지만 리빌딩으로 돌아설 정도로 약한 팀도 아니다. 올해 아메리칸리그 중부지구 2위에 올랐다. 아메리칸리그 6번 시드를 받고 포스트시즌에 턱걸이했다. 와일드카드 시리즈에서 3번 시드 클리블랜드 가디언즈를 2승 1패로 제압했다. 디비전시리즈에서 시애틀 매리너스를 만나 2승 3패 탈락했다.
Oct 10, 2025; Seattle, Washington, USA; (Editors note: Alternate crop) Detroit Tigers starting pitcher Tarik Skubal (29) throws against the Seattle Mariners during the third inning during game five of the ALDS round for the 2025 MLB playoffs at T-Mobile Park. Mandatory Credit: Steven Bisig-Imagn Images
SEATTLE, WASHINGTON - OCTOBER 10: Tarik Skubal #29 of the Detroit Tigers delivers the pitch against the Seattle Mariners during the first inning in game five of the American League Division Series at T-Mobile Park on October 10, 2025 in Seattle, Washington. Steph Chambers/Getty Images/AFP (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
SEATTLE, WASHINGTON - OCTOBER 05: Tarik Skubal #29 of the Detroit Tigers reacts against the Seattle Mariners during the first inning in game two of the Division Series at T-Mobile Park on October 05, 2025 in Seattle, Washington. Steph Chambers/Getty Images/AFP (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
스캇 해리스 디트로이트 야구운영사장은 어떤 제안이든 들어볼 의향이 있다고 밝혔다. 그는 "가능성이 매우 높은 제안도 있고 매우 희박한 제안도 있을 것이다. 하지만 모든 가능성을 열어두고 들어보지 않는다면 제대로 검토할 수 없을 것"이라고 말했다.
디애슬레틱은 '경험자들의 말에 따르면 지금 트레이드는 결코 쉽지 않다. 지금인가 시즌 중인가, 아니면 플레이오프를 위해 남겨둘 것인가. 모두 합리적인 선택지인 동시에 구단에 심각한 타격을 줄 수 있는 실수이기도 하다'고 조명했다.
메이저리그에서 유능한 프런트로 유명한 클리블랜드 가디언즈의 크리스 안토네티 사장은 "우리는 대부분 디트로이트의 처지를 겪어봤다. 그들은 야구계 최고의 투수를 보유하고 있으니 매우 유리한 위치다. 다른 29개 구단은 모두 디트로이트를 부러워 할 것"이라고 진단했다. 마이크 체르노프 클리블랜드 단장 또한 "디트로이트를 전혀 동정할 필요가 없다는 이야기다"라며 웃었다.