안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

기사입력 2025-12-25 09:08


안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

[스포츠조선 이우주 기자] 안성재 셰프표 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'에 팬들이 처음으로 혹평을 남겼다.

24일 안성재의 유튜브 채널에서는 '산타성재표 두바이 쫀득 쿠키 최초 공개?! 미니 벨루가들과 함께한 크리스마스 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안성재는 크리스마스를 맞아 딸 시영 양, 아들 은기 군과 함께 음식을 만들어보기로 했다. 딸 시영 양은 피자와 두쫀쿠를 만들어보고 싶다 했고, 은기 군은 "나는 한식을 먹고 싶었다"며 불고기를 언급했다. 이에 안성재는 "그럼 이렇게 하자. 불고기 피자랑 쫀득 쿠키를 만들자"고 했지만 은기 군은 "불고기피자처럼 그런게 아니고 간이 되어있고 양파도 같이 들어갔으면 좋겠다. 그냥 볶은 거(를 먹고 싶다)"라고 밝혔다. 하지만 안성재는 "피자랑 쿠키 만들어보겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"
불고기 양념을 재운 후 두쫀쿠를 만들 시간이 됐다. 안성재는 "시영이가 생각하는 쫀득 쿠키는 굳히고 뭐하고 해서 오래 걸릴 거 같고 한번에 만들어서 시영이가 생각하는 맛이 날 정도로 해보겠다"고 예고했다.

하지만 요리는 시작부터 삐걱거렸다. 마시멜로를 많이 넣고 싶어했지만 안성재는 딸 시영 양의 건강을 위해 마시멜로 양을 줄였다. 원래의 두쫀쿠 레시피와 다르게 흘러가는 안성재표 레시피에 시영 양은 "이게 아닌데"라고 불안해했지만 안성재는 "네가 아는 게 다가 아니"라며 호언장담했다.

그러나 두쫀쿠가 완성될수록 시영 양의 표정은 점점 굳어가 웃음을 안겼다.

에너지바 같은 비주얼로 완성된 안성재표 두쫀쿠. 안성재는 "시영이가 생각하는 쫀득 쿠키 느낌은 아니지만 차 한잔에 먹을 수 있는 정도"라고 만족했다.

하지만 팬들은 시영 양에게 이입해 아쉬움을 쏟아냈다. 팬들은 "치킨 해달라 했는데 백숙해준 격", "아빠 두쫀쿠 이거 아니라고", "시영아 난 네 맘 이해한다", "의도를 파악하지 못했거든요. 탈락입니다" 등의 댓글을 남겨 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

4.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

5.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

4.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

5.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

4.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

5.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.