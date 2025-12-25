"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야…

[스포츠조선 김가을 기자]모리야스 하지메 일본 축구 A대표팀 감독이 '핵심' 미나미노 타쿠미(AS 모나코)의 부상에 입을 뗐다.
AS 모나코 구단은 앞서 공식 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '미나미노는 오세르와의 2025~2026시즌 쿠프 드 프랑스(프랑스컵) 32라운드에서 왼쪽 무릎을 다쳤다. 의료 검진 결과 전방십자인대 파열로 진단됐다. 미나미노는 회복 기간 동안 구단의 지원을 받을 것'이라고 발표했다. 미나미노는 21일(이하 한국시각) 오세르와의 경기에 선발 출전했다. 그는 1-1 팽팽하던 전반 36분 경기 중 쓰러졌다. 몇 분간 그라운드에 쓰러진 채 긴급 진료를 받은 미나미노는 양 손으로 얼굴을 덮은 채 그라운드를 떠났다.
일본 입장에선 날벼락이다. 일본은 2026년 북중미월드컵에서 네덜란드, 유럽 플레이오프(PO) B, 튀니지와 F조에서 경쟁한다. 미나미노는 모리야스 감독 체제에서 핵심으로 뛰고 있다. 일본 언론 닛칸스포츠는 24일 '미나미노가 부상으로 북중미월드컵 출전이 절망적으로 바뀌었다. 일반적으로 전방십자인대 파열은 전치 8~10개월로 알려져 있다. 6개월 앞으로 다가온 큰 무대에 맞추기는 상당히 어려운 상황이 됐다. 과거 사비 에르난데스가 6개월 만에 돌아온 적이 있다. 하지만 당시 그의 상대는 손상이었다. 미나미노는 모리야스 감독 취임 뒤 A매치 71경기에서 26득점을 기록했다. 이 모두 최다 기록이다. 한때 대표팀에서 멀어진 적이 있지만, 소속팀에서 제 컨디션을 찾아 팀의 핵심 존재가 됐다. 일본에는 큰 타격이 된다'고 보도했다.
사진=AP 연합뉴스
모리야스 감독이 관련 언급을 했다. 일본 언론 스포츠호치의 23일 보도에 따르면 모리야스 감독은 침통한 표정으로 "매우 유감이다. 슬픈 장면을 봤다고 생각한다. 선수가 가장 아플 것 같다. 우선 부상 회복에 전념해줬으면 한다. 우리도 미나미노가 수술하고 재활하는 과정에서 좋은 형태로 복귀할 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 말했다.
스포츠호치는 '미나미노는 주장도 하는 등 중요한 역할을 담당해왔다. 공격 뿐만 아니라 압박 등 수비에서도 큰 역할을 해왔다. 그의 부재는 일본에 뼈아픈 사태'라고 했다.