"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야스 감독 '공식입장' "매우 유감, 최대한 지원하겠다"

기사입력 2025-12-25 08:55


"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야…
사진=로이터 연합뉴스

"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야…
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]모리야스 하지메 일본 축구 A대표팀 감독이 '핵심' 미나미노 타쿠미(AS 모나코)의 부상에 입을 뗐다.

AS 모나코 구단은 앞서 공식 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '미나미노는 오세르와의 2025~2026시즌 쿠프 드 프랑스(프랑스컵) 32라운드에서 왼쪽 무릎을 다쳤다. 의료 검진 결과 전방십자인대 파열로 진단됐다. 미나미노는 회복 기간 동안 구단의 지원을 받을 것'이라고 발표했다. 미나미노는 21일(이하 한국시각) 오세르와의 경기에 선발 출전했다. 그는 1-1 팽팽하던 전반 36분 경기 중 쓰러졌다. 몇 분간 그라운드에 쓰러진 채 긴급 진료를 받은 미나미노는 양 손으로 얼굴을 덮은 채 그라운드를 떠났다.

일본 입장에선 날벼락이다. 일본은 2026년 북중미월드컵에서 네덜란드, 유럽 플레이오프(PO) B, 튀니지와 F조에서 경쟁한다. 미나미노는 모리야스 감독 체제에서 핵심으로 뛰고 있다. 일본 언론 닛칸스포츠는 24일 '미나미노가 부상으로 북중미월드컵 출전이 절망적으로 바뀌었다. 일반적으로 전방십자인대 파열은 전치 8~10개월로 알려져 있다. 6개월 앞으로 다가온 큰 무대에 맞추기는 상당히 어려운 상황이 됐다. 과거 사비 에르난데스가 6개월 만에 돌아온 적이 있다. 하지만 당시 그의 상대는 손상이었다. 미나미노는 모리야스 감독 취임 뒤 A매치 71경기에서 26득점을 기록했다. 이 모두 최다 기록이다. 한때 대표팀에서 멀어진 적이 있지만, 소속팀에서 제 컨디션을 찾아 팀의 핵심 존재가 됐다. 일본에는 큰 타격이 된다'고 보도했다.


"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야…
사진=AP 연합뉴스

"일본에 큰 타격" 日 에이스→캡틴 대행 '대체불가' 부상 OUT…모리야…
사진=AP 연합뉴스
모리야스 감독이 관련 언급을 했다. 일본 언론 스포츠호치의 23일 보도에 따르면 모리야스 감독은 침통한 표정으로 "매우 유감이다. 슬픈 장면을 봤다고 생각한다. 선수가 가장 아플 것 같다. 우선 부상 회복에 전념해줬으면 한다. 우리도 미나미노가 수술하고 재활하는 과정에서 좋은 형태로 복귀할 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 말했다.

스포츠호치는 '미나미노는 주장도 하는 등 중요한 역할을 담당해왔다. 공격 뿐만 아니라 압박 등 수비에서도 큰 역할을 해왔다. 그의 부재는 일본에 뼈아픈 사태'라고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

2.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

3.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

4.

자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"

5.

허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

4.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

5.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

4.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

5.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.