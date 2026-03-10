"드디어 한국을 이겼다" 탈락 했는데 보너스 2억원 → 비즈니스 업그레이드까지! 이게 무슨 일?

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 김도영이 마지막 아웃카운트를 당하며 아쉬움의 발걸음을 옮기고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
[스포츠조선 나유리 기자]비록 8강 진출에는 실패했지만, 한국전 승리가 대만 야구 대표팀에게는 큰 희망으로 남은듯 하다. 특별 보너스에 전석 비즈니스석까지 탑승한다.
월드베이스볼클래식(WBC) 대만 대표팀은 10일 일본 도쿄에서 대만 타이베이로 돌아가는 비행편에 탑승해 귀국한다. 대만의 WBC 여정은 이미 끝났다.
첫 경기 호주에 영봉패를 당한 후 두번째 경기에서 일본에 충격적 콜드패를 당했던 대만은 체코를 잡고, 한국에 1점 차 신승을 거두면서 희망을 살렸다. 하지만 한국이 9일 호주를 상대로 '경우의 수' 최적 스코어인 7대2로 이기면서, 대만의 마지막 희망은 사라지고 말았다. 한국이 8강에 진출했고, 대만은 동시에 탈락을 확정지었다.
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회초 정쭝저가 재역전 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
대만 선수단은 아직 체코와 일본의 경기가 남아있기 때문에 10일 밤 늦게 나리타국제공항에서 출국한다. 한국 대표팀 역시 10일 하루 휴식을 취한 후 밤늦게 마이애미행 전세기에 탑승한다.
대만야구협회는 SNS를 통해 "오늘밤 저희를 집으로 데려다주기 위해 특별히 더 큰 비행기로 바꿔준 중화항공에 감사드린다. 덕분에 모든 코치와 선수들이 비즈니스 클래스에 타고, 팀원들과 지원 스태프, 가족들은 프리미엄 이코노미석으로 업그레이드되어 편안하게 이동할 수 있게 됐다. 모두 잠시나마 푹 쉴 수 있다"며 항공사측의 배려에 감사를 표했다.
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 8회초 2사 2루 대만 페어차일드가 재역전 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
특별 보너스도 있다. 대만 선수단은 9일 도쿄에서 저녁 만찬을 가졌는데, 차이치창 CPBL 커미셔너는 이 자리에서 "대회 기간 동안 헌신적으로 노력해준 선수, 코칭스태프, 직원들에게 감사의 마음을 전하기 위해 WBC 상금 외에 추가로 500만 대만달러(약 2억 3000만원)의 보너스를 지급하겠다"면서 "선수들의 불굴의 정신은 팬들에게 깊은 감동을 주었다. 비록 8강 진출에는 실패했지만 그라운드 위에서 최선을 다하는 모습을 보여줬다. 앞으로도 더욱 열심히 훈련해서 국제 대회에서 더 나은 모습을 보여주기를 기대한다"며 전 선수단 특별 보너스 지급을 알렸다.
대만은 특히 이번 대회에서 WBC 역사상 처음으로 한국을 꺾었다. "일본과의 격차는 아직 크지만, 이제 한국과 상대하는 것은 두렵지 않다"는 게 대만내 반응이다. 특히 탈락 위기에서 한국전에서 끝까지 집중하는 모습을 보여준 것이 특별 보너스 지급으로 이어진 것으로 보인다.