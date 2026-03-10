"루저되지 마" 대만팬들 문보경 황당 폭격→LG 외국인 나섰다…'고의 삼진' 말이 되나

5일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 7회말 2사 1, 2루 문보경이 역전 스리런포를 친 후 오스틴의 환영을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.5/
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "루저가 되려고 하지 마라."
LG 트윈스 외국인 선수 오스틴 딘이 팀 동료이자 한국 야구대표팀 강타자 문보경이 대만 야구팬들에게 말도 안 되는 공격을 받자 직접 나섰다.
문보경은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 호주와 경기에 5번 지명타자로 선발 출전해 5타수 3안타(1홈런) 4타점 맹타를 휘두르며 한국의 7대2 승리를 이끌었다. 덕분에 한국은 2009년 대회 이후 17년 만에 8강에 진출해 선수들 모두 눈물을 펑펑 쏟았다.
한국은 단순히 호주를 이기기만 하면 안 됐다. 한국과 호주, 대만이 나란히 2승2패를 기록, 동률 시 팀간 순위 결정 계산법에 따라 8강 운명이 결정되기 때문. 한국은 호주전에 2실점 이하, 5점차 이상 승리를 거둬야만 8강에 오를 수 있었고, 이 어려운 조건을 선수들이 충족시켰다.
대만 일부 팬들이 문제 삼은 장면은 9회초 한국의 마지막 공격. 6-2로 한국이 쫓긴 가운데 1사 1, 3루에서 안현민이 중견수 희생플라이를 쳐 7-2로 거리를 벌렸다. 2사 1루 마지막 문보경 타석. 문보경은 3구 삼진으로 물러났다.
대만 일부 팬들은 "고의 삼진"이라고 목소리를 높였다. 문보경이 삼진을 당하기에는 타격감이 그동안 너무 좋았다는 것. 상대 투수 잭 오러플린이 치기 힘든 코스로 던진 것도 아닌데 일부러 공을 지켜봤다는 주장이었다. 대만 팬들은 '뻔뻔한 나라', '스포츠맨십이 결여됐다'고 목소리를 높였다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
한국이 호주에 8점 이상 뽑을 경우, 한국이 3실점 이상 한다는 가정 아래 대만이 8강에 진출할 확률이 높아지는 것은 맞다. 그러나 한국은 결과적으로 2실점밖에 하지 않았다. 8-2로 이긴다고 해도 한국이 8강 티켓을 확보한다. 7-2 상황에서는 호주가 8실점 이상, 한국이 3실점 이상 해야 대만이 2위로 올라설 수 있었다.
뿔난 대만 팬들은 문보경의 SNS에 댓글 테러를 했고, 오스틴이 이를 지켜보다 대만 팬들에게 저격 글을 남겼다.
오스틴은 "루저가 되려고 하지 마라. 같은 상황이면 대만도 그렇게 했을 것이다. 한국 캡틴 문보경"이라는 글과 함께 태극기 이모지를 붙였다.
문보경은 조별리그 4경기에서 타율 5할3푼8리(13타수 7안타), 2홈런, 11타점, OPS 1.154를 기록했다. 11타점은 한국 선수 역대 WBC 최다 타이기록이다. 2009년 대회 준우승 당시 김태균이 9경기에서 11타점을 기록했는데, 문보경은 조별리그 4경기 만에 대선배와 어깨를 나란히했다. 9일까지 이번 대회에서 두 자릿수 타점을 올린 선수는 문보경뿐이었다.
문보경은 압도적 타점 1위라는 평가에 "솔직히 그것은 상관없다. 일단 올라가서 다행"이라며 "지금이 최고점이지 않을까 생각한다. 나도 이만큼 잘 쳤던 적은 없었던 것 같다. 그래도 그나마 가장 좋을 때 대회 기간이 겹쳐서 다행인 것 같다. (전국민의 보물이라면) 애국가에 넣어달라"고 덧붙이며 웃었다.
문보경은 지난 8일 대만에 연장 10회 4대 5로 패해 분한 마음은 있었어도 상대를 존중하지 않은 적은 없었다. 맹활약 속에서도 일본과 대만, 호주를 상대하면서 세계 야구가 만만치 않다는 것을 두 눈으로 직접 확인하며 성장을 다짐했다. 상대국 선수들도 과거와 달라진 한국 야구에 박수를 보내기도.
대만 일부 팬들의 과한 댓글 테러는 그라운드에서 서로 존중하며 경기한 한국과 대만 선수들 모두에게 예의가 아닌 행동이다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 문보경이 마지막 아웃카운트를 잡아낸 후 1루 미트를 집어 던지며 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/