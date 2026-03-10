"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 '첫 타점' 충분했다

기사입력 2026-03-10 14:07


"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 안현민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영아 나였으면, 나는 못했다."

한국 야구대표팀 안현민이 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 호주와 경기에서 7대2로 승리해 8강 진출을 확정한 뒤 주장 이정후에게 감사를 표했다. 한국은 2009년 대회 이후 17년 동안 8강에 진출하지 못했던 한을 드디어 풀었다.

안현민은 한국이 6-2로 쫓기고 맞이한 9회초 한국에 값진 1점을 뽑아줬다. 반드시 5점차 이상 승리를 거둬야 8강에 진출할 수 있기에 반드시 1점을 뽑아야 했다. 한국은 1사 1, 3루 절호의 기회를 잡았고, 안현민이 중견수 희생플라이를 쳐 7-2로 달아났다. 가장 필요한 순간 4번타자 안현민의 이번 대회 첫 타점이 터졌다.

9회말 한국은 수비에 변화를 줬다. 박해민이 중견수로 들어가면서 이정후가 우익수로 자리를 옮기고, 안현민은 더그아웃으로 물러났다. 안현민은 김도영과 함께 한국의 마지막 수비를 지켜보고 있었다.

운명의 장난인지 이정후가 우익수로 가자마자 슈퍼캐치로 한국을 구했다. 1사 1루에서 릭슨 윙그로브의 타구가 우중간을 가를 뻔했는데, 이정후가 빠르게 판단해 슬라이딩 캐치를 해내면서 호주의 반격을 완벽히 차단했다.


"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회말 1사 1루 이정후가 윈그로브의 타구를 잡아낸 뒤 박해민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 …
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 선수 소개때 이정후가 안현민과 포옹을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
이정후는 "우중간으로 갔는데 행운의 여신이 좀 많이 도와준 것 같다. 공 잡을 때 아무 생각도 없었다. 공이 날아왔을 때 무조건 잡아야한다는 생각으로 뛰었다. 조명에 공이 약간 들어갔는데, 역시 행운이 따른 것 같다"고 이야기했다.

안현민은 "더그아웃에 있는 게 감사했다. 도영이랑 같이 '제발 제발' 했는데, 딱 잡자마자 '도영아 나였으면 나는 못했다'고 했다. 잡고 안 잡고의 문제가 아니라 라이트 들어간 타구는 경험이다. 라이트에 들어가면 궤적을 상상해야 하고, 또 라이트에서 빠져나오는 시점이 있는데 낮은 라이트에 걸리면 그 시점이 되게 늦다. 상상해서 궤적을 그려야 하는데, 나는 아직 그 부분까지는 부족해서 진짜 속으로 감독님께 감사하다고 생각하고 있었다"고 솔직하게 밝혔다.

사실 안현민은 조별리그를 치르는 동안 속앓이를 했다. 4경기에서 타율 3할3푼3리(12타수 4안타)를 기록, 팀 내 2위인데 장타를 하나도 생산하지 못했다. 타점도 단 1개. 4번타자의 체면이 말이 아니었다. 대신 5번타자 문보경이 11타점 먹방쇼를 펼치며 안현민의 부진을 가려줬다.


안현민은 "사실 최대한 핸드폰을 안 보려고 했다. 사실 좋지 않은 말들을 많이 보니까. 사실 오늘(9일) 큰 기대를 못했던 것 같다. 나 자신한테도 기대를 못 했고, 하루 잘 쉬고 아침에 일어나니까 어렵지만 가능성은 있는 거라 한번 해보자고 했는데 다행히 첫 타석에 결과가 조금 나오고, (문)보경이 형이 좋은 타격을 해서 처음에 점수가 난 덕분에 좋은 결과가 나왔다"고 이야기했다.

4번타자라는 자리가 부담이었던 것일까.

안현민은 "연습 배팅 느낌 자체는 나쁘지 않고, 몸 상태도 나쁘지 않았다. 나도 부담감을 안 가지려고 하는 선수고, 또 크게 못 느끼는 선순데 생각이 많아지더라. 사실 나한테 찬스가 걸렸던 경기를 다 지다 보니까. 조금 버거웠던 것 같다"며 귀중한 첫 타점과 관련해 "어차피 3팀 중 한 팀이 올라가는 상황이고, 나한테 한번 기회를 주면 좋지 않겠냐고 생각했는데, 사람이 참 가벼운 게 1, 3루가 되니까 왜 시련을 주는지 생각이 먼저 들더라. 무슨 공이든 어떻게든 띄운다고 생각했는데, 다행이었다"고 했다.

8강부터는 동료들에게 기대기보다는, 기댈 수 있는 선수가 되고자 한다.

안현민은 "일단 빠른 공 대비를 해야 한다. 지금 빠른 공에 대응이 안 되는 게 결과로 나왔다. 그 문제를 어떻게 대처할지 생각부터 하겠다"고 강조했다.


"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 경기가 끝나자 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.