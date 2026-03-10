[속보]박진영, JYP 사내이사직 물러난다…이사 사임
|박진영. 사진 제공=JYP엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 박진영(J.Y. Park)이 JYP엔터테인먼트 사내이사직에서 물러난다.
JYP엔터테인먼트는 10일 "박진영이 오는 3월 26일 열리는 주주총회에서 사내이사 재선임 절차를 밟지 않을 예정"이라며 사내이사직 사임 사실을 밝혔다.
박진영은 향후 아티스트로서의 크리에이티브 활동과 후배 아티스트 육성, 그리고 K팝 산업을 위한 새로운 대외 업무에 집중할 계획이다. 1994년 데뷔 이후 가수, 작곡가, 제작자로 활동해 온 그는 앞으로도 음악과 산업 전반에서 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
최근 박진영은 대통령 직속 기구인 대중문화교류위원회 공동위원장으로도 내정됐다. 해당 위원회는 'K컬처 300조 시대'를 목표로 한 정부의 문화 정책 기구로, 박진영은 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 위원회를 이끌게 된다.
그런가 하면, 박진영은 정욱 JYP 대표이사, 신현국 JYP America 대표와 함께 미국 음악 매체 빌보드가 발표한 '2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스'에도 선정되며 글로벌 음악 산업에서의 영향력을 다시 한 번 입증했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
