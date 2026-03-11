'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

기사입력 2026-03-11 00:45


[스포츠조선 정현석 기자]스프링캠프가 막바지로 치닫던 삼성 오키나와 캠프.

삼성 라이온즈 박진만 감독은 마운드 줄부상으로 근심을 감추지 못했다. 맷 매닝, 이호성의 팔꿈치 수술 이탈에 원태인도 재활중이다. 시즌 초반 근심이 없을 수 없다.

다행히 매닝을 대체할 새 외인찾기가 속도를 내고 있고, WBC 파나마 대표팀으로 차출됐던 아리엘 후라도도 팀의 조별리그 탈락으로 조기 합류가 가능해졌다.

실전 몸 컨디션을 일찌감치 끌어올린 후라도와 최원태를 중심으로 개막 선발 로테이션을 구축해야 할 상황.

하지만 여전히 머리는 아프다. 이승현 양창섭 이승민 장찬희 등 선발 후보들이 있지만 아직 미지수. 시범경기를 통해 구위를 지켜봐야 한다.

베스트 시나리오는 새 외인이 개막부터 로테이션에 합류하는 그림이다. 하지만 시간이 촉박한 것도 사실이다. 여전히 아쉬운 선발 마운드. 다른 플러스 대안은 없을까.


오키나와 캠프를 통해 순조롭게 재활 과정을 소화한 베테랑 좌완 백정현(40)에게 눈길이 쏠린다.

지난 20년 간 선발과 불펜을 오가며 무러 453경기를 소화한, 산전수전 다 겪은 베테랑 투수.


하지만 박진만 감독의 생각은 분명하다. "아무리 급해도 선발은 안된다"는 판단.

박 감독은 백정현의 선발 투입 여부에 대해 "정현이는 앞으로 불펜에서 나가는 게 맞지 않을까 생각한다. 부상 경력이 있기 때문에 긴 이닝을 책임지는 선발보다는, 불펜에서 투구 수를 관리해 주며 체계적으로 만들어가야 할 것 같다"고 선을 그었다.

백정현의 풍부한 경험을 위기상황에서 살리되, 신체적 부담을 최소화해 시즌 전체를 완주하게 하겠다는 뜻이다.
1점대 평균자책점이란 놀라운 호투 속 승승장구 하던 지난 시즌. 갑작스러운 어깨 통증으로 시즌 중 전력에서 이탈하며 아쉬움을 삼켰던 백정현.

재활 단계를 차근차근 밟아온 그는 캠프에서 라이브 피칭까지 완벽하게 소화하며 개막전 엔트리 합류 가능성을 높였다.

백정현 역시 보직에는 무관심하다. 오직 팀에 힘 보탬 뿐이다. "작년에도 개막전 생각도 안했다가 합류하게 됐는데, 올해는 개막 합류 보다 시즌 끝까지 완주하는 것이 최우선 목표"라는 설명.

이호성이 빠지며 헐거워질 불펜을 경험으로 꽉 채워줄 베테랑 좌완의 귀환. 마운드 운용에 고민이 큰 박진만 감독에게 큰 위안거리다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈

