"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

최종수정 2026-03-10 22:26

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 프리지아가 갤럭시를 쓰는 남자가 싫다고 발언이 도마 위에 올랐다.

8일 'THE 프리지아' 채널에는 프리지아의 일상 영상이 공개됐다.

네일을 하러 네일숍에 간 프리지아는 직원과 대화를 한 후 "이 언니 남자친구가 갤럭시 플립을 쓴다고 한다"라고 말했다. 직원이 "왜? 뭐 어때"라고 하자, 프리지아는 "난 솔직히 말해서 내 남자친구가 갤럭시를 쓰면 싫긴 하다. 우리 엄마, 아빠도 갤럭시를 쓴다. 근데 엄마, 아빠랑 남자친구는 다르지 않나. 그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증 난다"라며 거침없이 말했다.

이어 "갤럭시와 아이폰은 사진 때깔이 다르다. 난 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다. 내가 갤럭시를 허용할 수 있는 건 우리 엄마, 아빠뿐이다. 플립이 처음에 나왔을 땐 예뻐서 사보고 싶었다. 근데 아이폰이 훨씬 편한 것 같다"라고 덧붙였다.


해당 발언이 알려진 후 누리꾼들은 "갤럭시가 무슨 죄냐. 아이폰만 쓰는 남자를 만나겠다는 말에 실망했다", "같은 말이라도 아 다르고 어 다르다. 조금만 돌려 말했으면 괜찮았을 것 같다", "직원 남자친구가 갤럭시를 쓴다는데 이건 실언 아니냐" 등 프리지아를 꼬집는 반응을 보였다. 반면 "개인의 취향일 뿐"이라며 옹호하는 의견도 있었다.

한편 프리지아는 앞서도 명품 가품 착용 논란에 휩싸이며 활동을 중단한 바 있다.

