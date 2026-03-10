역시 북한이고, 또 북한이구나, 세계에서 이런 나라는 북한뿐...역대급 황당 '경기 안해' 선수단 철수→VAR 판정 거부

북한 여자 축구 국가대표팀은 9일(한국시간) 호주 시드니의 웨스턴 시드니 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 여자 아시안컵 조별리그 3차전에서 1대2로 역전패를 당했다. 중국에 밀려 조 2위가 된 북한은 A조 2위인 호주와 준결승 진출을 다툰다.
이날 경기에서 논란이 된 장면은 전반 종료 직전에 벌어졌다. 1-1로 맞서던 전반 추가시간 4분 하프라인 부근에서 중국의 프리킥이 선언됐다. 북한 선수들은 일렬로 선 뒤에 오프사이드를 유도했다. 중국이 프리킥을 차기 전에 순식간에 앞으로 움직여 북한 선수들보다 앞에 있는 선수들을 오프사이드에 빠지게 하려는 계획이었다.
그러나 부심은 기를 들지 않았고, 경기는 그대로 진행됐다. 북한 선수들이 오프사이드 트랩을 위해 앞으로 움직였기에 왕 슈앙이 손쉽게 패스를 받아서 마무리했다. 이후 VAR 판독이 진행됐다. 최종 결정은 온사이드로 왕 슈앙의 득점이 그대로 인정됐다.
그러자 북한 선수들은 주심에게 가서 거센 항의를 펼쳤다. 왜 오프사이드가 아닌지 항의하는 것처럼 보였다. 중계 화면을 통해 공개된 VAR 판독 장면을 보면 북한 선수 1명이 뒤늦게 나오면서 중국의 플레이가 온사이드가 됐다.
이때 북한 선수단과 코칭스태프는 비상식적인 행동을 취했다. 중국의 득점이 인정되면서 북한이 다시 경기를 시작해야 하는데, 선수단이 모두 북한 벤치쪽으로 철수했다. 북한 벤치 앞에 우르르 모여서 마치 주심에게 항명하는 것처럼 행동했다. 북한 감독과 선수들은 계속해서 주심에게 항의하면서 경기를 진행하지 않았다. 주심이 북한 벤치에 와서 경기 진행을 요구했는데도 지시를 따르지 않았다.
경기를 보러온 축구 팬들은 황당할 수밖에 없는 상황. 북한 선수들은 무려 4분 넘도록 경기를 진행하지 않았다. 북한 감독과 코치들은 대기심에게 계속 항의했다. VAR 판독이 끝난 판정을 가지고 항의하는 초유의 사태였다. 결국 주심은 북한 감독에게 경고를 내밀었다. 북한에서 경기를 속행하지 않자 주심은 전반전을 그대로 종료시켰다.
황당 그 자체인 북한 선수들은 희한하게도 후반전은 제대로 임했다. 북한이 동점골을 터트리지 못하면서 중국의 승리로 마무리됐다. 후반전에 북한 선수들은 중국 선수들에게 퇴장급 반칙을 여러 차례 선보여 마치 주심의 판정을 보복하는 모습을 보이기도 했다.
경기 후 전 호주 국가대표인 애슐리 사이크스는 호주 매체 9뉴스를 통해 "북한이 아직도 이런 전략을 사용하고 있다는 것은 정말 유감이다. 그들과 경기를 해본 많은 선수들은 이런 전술이 사용되는 것을 이전에도 봐왔습. 판정에 만족하지 못할 때 여러 명의 심판이 이미 확인했는데도 그 판정을 바꾸도록 압박하려는 경우가 종종 있다. 심판에게 보여준 무례한 태도 역시 안타깝다"며 비판했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com