"마이애미까지 모시겠습니다" 역사 쓴 류지현호, 美 초특급 대우 받는다! WBC 전세기, 대체 어떻길래

최종수정 2026-03-10 17:12

"마이애미까지 모시겠습니다" 역사 쓴 류지현호, 美 초특급 대우 받는다!…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회초 1사 2루 문보경이 1타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

"마이애미까지 모시겠습니다" 역사 쓴 류지현호, 美 초특급 대우 받는다!…
◇2023 WBC 당시 마이애미국제공항에 도착한 일본 대표팀의 WBC 전세기. 사진출처=마이애미 국제공항 홈페이지

[스포츠조선 박상경 기자] '도쿄돔의 기적'을 쓴 류지현호는 이제 미국 마이애미로 향한다.

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드를 통과한 야구 대표팀은 11일 자정 도쿄 하네다 국제공항을 통해 마이애미행 전세기편에 오른다. WBC 사무국이 제공하는 이 전세기는 도쿄에서 마이애미까지 약 1만2000㎞ 거리를 경유 없이 한 번에 날아간다.

초특급 대우가 기다리고 있다.

선수단은 일반 여객 출국과 달리 하네다공항 제3터미널에 위치한 비즈니스 제트 전용 게이트를 이용해 수속을 밟을 것으로 보인다. 전용 대합실 및 보안 검사장, 전용 라운지를 이용할 수 있는 공간이다. 2023년 대회 결선 진출로 도쿄에서 마이애미로 직행했던 일본 대표팀도 비슷한 과정을 밟았다. 선수, 코치진은 비즈니스석을 이용해 장시간, 장거리 이동으로 인한 피로를 최소화할 수 있는 여건이 조성된다.


"마이애미까지 모시겠습니다" 역사 쓴 류지현호, 美 초특급 대우 받는다!…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 경기가 끝나자 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
까다롭기로 소문난 미국 입국 절차 역시 최소한으로 이뤄질 전망. 전용기에서 내린 뒤 별도로 준비된 라인을 통해 이동하고, 숙소 이동 및 이용 등 경기를 전후한 모든 과정에서 메이저리거들과 동등한 대우를 받게 될 것으로 보인다.

국제축구연맹(FIFA)이 주관하는 월드컵 본선 참가팀과 비슷한 대우다. 본선 참가팀들은 개최국 도착 시 전용 입국 통로를 통해 최소화된 입국 심사를 받고 전용 차량을 이용해 삼엄한 경호 속에 숙소로 이동한다. 도시 간 이동 역시 FIFA가 마련한 전세기를 이용해 한 번에 이뤄진다.

이번 대회에 참가하는 류지현호에게 'WBC 전세기 탑승'은 하나의 목표이기도 했다. 세계 최고 권위의 대회에 참가해 특급 대우를 받는 것도 있지만, 그만큼 마이애미에서 펼쳐질 결선행을 향한 간절함이 담겨 있었다. 1200만 관중 시대를 열고 최고 인기 스포츠 지위를 누리고 있는 한국 야구의 자존심이기도 했다. 도쿄돔을 수놓은 '비행기 세리머니'와 마이애미의 영문 앞 글자인 'M'자 금빛 풍선을 들어 올리며 펼친 홈런 세리머니 모두 마이애미행을 향한 강한 열망이었다.


"마이애미까지 모시겠습니다" 역사 쓴 류지현호, 美 초특급 대우 받는다!…
일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 환호하며 포즈를 취한 류지현 감독과 대표팀 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
한국은 14일 마이애미 론디포파크에서 D조 1위 팀과 8강전을 갖는다. 10일 현재 도미니카공화국과 베네수엘라가 각각 3승으로 공동 1위를 달리고 있다. C조를 통과한 한국이 D조 1위 팀과 먼저 맞붙고, C조 1위 일본은 15일 같은 장소에서 D조 2위 팀을 만난다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'임신' 김지영, 38평 신축 신혼집 클래스..헬스장서 남편과 운동

3.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

4.

'86세' 최불암, 건강이상설 직접 해명 "허리 디스크 수술 재활 중, 다큐 찍고 있다"

5.

류준열, 강남 빌딩 58억에 사 150억에 팔았다..68억 시세차익 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

2.

'최고 155㎞' 문동주, 청백전 2이닝 1실점 점검 완료…WBC 대표팀 합류 여부는 '미지수'

3.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

4.

설종진 감독의 야심찼던 안치홍 3루 카드, 왜 접었나...그런데 반전 시나리오가 또 등장했다 [고양 현장]

5.

"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 '첫 타점' 충분했다

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

2.

'최고 155㎞' 문동주, 청백전 2이닝 1실점 점검 완료…WBC 대표팀 합류 여부는 '미지수'

3.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

4.

설종진 감독의 야심찼던 안치홍 3루 카드, 왜 접었나...그런데 반전 시나리오가 또 등장했다 [고양 현장]

5.

"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 '첫 타점' 충분했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.