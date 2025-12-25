“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

기사입력 2025-12-25 09:26


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서현진이 청룡영화상 시상식에서 발생한 '이준혁 등 때리기(?)' 논란에 대해 직접 입장을 밝히며 웃음 섞인 공개 사과를 전했다.

9일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 서현진이 게스트로 출연했다. 이날 그는 최근 화제가 된 청룡영화상 비하인드를 언급하며 당시 상황을 솔직하게 털어놨다.

서현진은 "보통 시상식 가면 전광판으로 ENG 카메라가 비치는데 그날은 아예 안 보였다. 누가 어디에 있는지 모르는 상태였다"며 "처음엔 신경을 쓰다가 시간이 지나니 잊어버렸다"고 말했다.

이어 문제의 장면에 대해 "화면에 보였다면 그렇게 세게 때리지 않았다. (이준혁이) 너무 크게 웃고 있어서 민망함에 가볍게 건드린다는 게… 풀스윙이 됐다"며 멋쩍은 표정을 지었다. 장도연이 "풀스윙 수준이었다"고 놀리자 "너무 세게 때렸더라. 미안하다"며 즉석 사과를 건네 현장을 폭소케 했다.

또한 시상식에서 흥겹게 춤을 추던 영상이 화제가 된 것에 대해선 "부끄러움을 감추려고 그냥 해버리는 스타일이다. '에라 모르겠다' 모드가 아니면 아예 못 한다"며 특유의 털털함을 드러냈다. 이어 "'할 거면 빨리 하고 치우자'라는 생각이었다. 내 것만 안 보면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

진지한 해명 대신 솔직한 '예능 감성'으로 시상식 논란을 유쾌하게 풀어낸 서현진. 그의 털털한 매력에 누리꾼들도 "이 정도면 준혁 씨가 더 좋아했을 듯", "서현진이라 가능한 사과 방식" 등 다양한 반응을 보이고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

