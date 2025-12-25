정우성, 수염 기르고 확 달라진 비주얼..현빈과 '전참시' 뜬다

[스포츠조선 김소희 기자]MBC '전지적 참견 시점'의 '식재료 매니저' 이영자가 다시 한번 유미가맥을 오픈, 제철 음식 신드롬을 예고한다.
오는 27일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 378회에서는 이영자가 '유미가맥'으로 돌아온다. 지난 10월 첫 오픈한 가맥집에서 대파 떡볶이, 대파 김치, 삼겹파채전 등 다양한 요리로 대파 신드롬을 일으키며 화제를 모았던 바. 이번엔 겨울 제철 식재료 특집을 예고해 기대를 모은다.
이번 유미가맥의 메인 식재료는 강원도 양구에서 온 펀치볼 시래기와 용대리 황태로, 이를 활용한 다채로운 요리가 공개된다. 그 외에도 청정 지역에서만 자란다는 태안 앞바다 감태, 찰진 식감이 일품인 무늬오징어 등 제철 식재료의 향연이 펼쳐진다고 해 기대를 모은다.
이영자는 풍자, 명화이모와 함께 오픈 전부터 역대급 먹방을 선보인다고. 무늬오징어 육수와 자연산 감태를 활용한 '감태 라면', '무늬오징어 숙회' 등 화려한 스탭밀 퍼레이드가 시청자들의 군침을 제대로 자극할 예정이다.
손님들에겐 제철 시래기를 넣은 '시래기 떡볶이'를 대접한다. 떡볶이 육수부터 고추장, 어묵 등 모든 재료에 이영자의 노하우가 더해졌다고 해 눈길을 끈다. 유미가맥에서만 볼 수 있는 특별한 떡볶이에 어린아이부터 어른까지 모두 접시를 싹 클리어하며 감탄을 금치 못했다는 후문.
한편, 초특급 손님들이 유미가맥을 찾는다. 배우 현빈, 정우성, 노재원, 박용우, 강길우가 가맥집을 깜짝 방문하는데. 이들은 이영자가 준비한 제철 식재료 한상에 연신 탄성을 쏟아냈다고. 또한 '전지적 참견 시점'에서 세 번째 만남을 갖는 정우성과 이영자의 찰떡 케미에도 기대가 모아진다.
'대파'에 이어 '시래기'와 '황태'로 또 한 번의 식재료 열풍을 예고한 이영자의 유미가맥. 전국 팔도에서 공수한 귀한 재료들과 대한민국 대표 톱배우들의 깜짝 만남은 오는 27일(토), 평소보다 이른 밤 11시 5분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com